Tomasz Karolak opublikował bardzo osobiste nagranie. Aktor używa teraz nowego profilu, bo poprzedni został zhakowany. Opowiedział o dramacie, z którym mierzy się jego rodzina. Córka jego brata leży w szpitalu. Trafiła tam po tym, jak w jej głowie pękł tętniak. Tomasz Karolak poprosił internautów o wsparcie.

Tomasz Karolak: Dziecko po prostu walczy

Kochani, zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy – powiedział.

Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję "Helenka, kochamy Cię". Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie "Helenka, Helenka, kochamy Cię" – apelował.

Aktor nie musiał długo czekać na odzew. Wrzucił też krótki filmik, na którym tłum w Rybniku skandują: "Helenka, kochamy Cię!".

Kochani, dziękuję Wam bardzo za tę moc miłości, która płynie do Heleny. Helenko, kochamy Cię. (...) - powiedział pełen wzruszenia Tomasz Karolak.

Aktor też jest tatą. Z nieformalnego związku z Kołakowską ma 16-letnia córkę Lenę i 10-letniego syna Leona.

Wykrycie tętniaka mózgu bywa trudne, zwłaszcza gdy jest mały i nie wywołuje żadnych objawów. Kiedy tętniak pęknie, pojawiają się ostre symptomy, takie jak intensywny ból głowy, nudności, wymioty, światłowstręt, a niekiedy nawet utrata przytomności. Pęknięcie tętniaka mózgu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osoby dotkniętej tym stanem.

Popularność Tomaszowi Karolakowi przyniosły role Darka Jankowskiego, bohatera serialu "39 i pół" oraz Ludwika Boskiego w serialu "Rodzinka.pl".