Do udziału w programie Jan Górka zgłosił się, bo swoją muzykę chciał zaprezentować szerokiej publiczności. Już w trakcie programu okazało się, że jedna z jego sióstr, a ma je dwie, miała okazję brać udział w 5. edycji tego muzycznego show, ale odpadła na etapie Bitew.

Reklama

To właśnie siostry zaszczepiły w Janku miłość do muzyki.

One zaszczepiły we mnie tę muzykę od dzieciństwa - mówił w trakcie "The Voice of Poland".

Janek bez problemu dostał się do programu a podczas przesłuchań wykonał piosenkę zespołu OneRepublic "I Ain’t Worried". Swoje fotele odwróciła Lanberry i Justyna Steczkowska. Janek wybrał drużynę tę pierwszej i to ona pomogła mu zwyciężyć program.

Reklama

Jan Górka zwyciężył "The Voice of Poland". Zaczął pisać po śmierci

W trakcie nagrań Janek ujawnił, że sporo pisze o komponuje. Zaczął się tym zajmować po tym, jak odeszła bliska mu osoba, czyli jego mama.

To prawda, zacząłem pisać odkąd zmarła moja mama. Myślę, że to taka forma wyrzucenia z siebie tych emocji negatywnych, ucieczka w muzykę - powiedział w rozmowie z dziennik.pl.

Siostry Janka przypomniały, że mama Janka odeszła, gdy ten miał 14 lat.

Trwa ładowanie wpisu

To było dla niego bardzo trudne. Zamknął się w sobie, ciężko było z nim rozmawiać. Na początku nie płakał. To też zajęło mu kilka miesięcy, zanim wyszedł z tej skorupy. Myślę, że on te swoje emocje potrafił wyrazić przez muzykę, więc muzyka mu wtedy bardzo pomogła - mówiły na nagraniu jednego z odcinków.

Jan Górka o wygranej w "The Voice of Poland": Mam nadzieję, że dobrze wypadłem

Janek, gdy wygrał program, nie krył wzruszenia i zaskoczenia.

Lanberry wyczuła, poczuła, mam nadzieję, że dobrze wypadłem, że da się tego słuchać. Cieszę się, że komuś się to podoba - mówił w rozmowie z dziennik.pl.

Co dalej? Chciałbym cos powydawać, porobić w świecie muzyki. Zobaczymy, fajnie byłoby coś zrobić- stwierdził. Dodał, że nie może się doczekać spotkania z trenerkę w studiu nagraniowym.

Czego Janek sam lubi słuchać?

Ja lubię słuchać wszystkiego, ale głównym nurtem jest pop, jakiś Podsiadło, Sanah. Różni artyści się przewijają na moich playlistach - odpowiada.