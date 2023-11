Narine Szostak jest wokalistką ormiańskiego pochodzenia i mieszka w Polsce od 1995 r. Jako Narine Torosyan brała udział w drugiej edycji reality show "Bar" (2002 r.), gdzie zaistniały również Doda czy Magda Modra.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Od zawsze marzyła o karierze muzycznej, nagrywała swoje piosenki i publikowała je w internecie. Po udziale w programie "Bar" wystąpiła także m.in. w programie "The Voice of Poland" (2013 r.), gdzie dołączyła do drużyny Justyny Steczkowskiej.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Potem Narine Torosyan brała udział w show "9 niezwykłych tygodni", wygrała odcinek "Szansy na sukces", zajęła drugie miejsce na festiwalu piosenki w Rosji, a także prowadziła własny program w TV4.

Reklama

Radość Narine Szostak w Sejmie

Narine Szostak działa na rzecz szerokiej dostępności metody leczenia bezpłodności, którą jest in vitro. Założyła platformę Płodnośćstart.pl, upowszechnia wiedzę. Napisała także książkę pt. "Mamo, Tato – a co to jest in vitro". O sobie pisze, że jest "dziennikarką z wykształcenia, absolwentką psychologii i mamą najcudowniejszej dziewczynki, o którą walczyła z mężem dziesięć lat". W Sejmie, podczas obrad, zasiadła obok Małgorzaty Rozenek-Majdan i nie kryła radości, gdy nowelizacja o in vitro została uchwalona.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W środę 29 listopada posłowie w Sejmie zagłosowali za finansowaniem metody zapłodnienia in vitro z budżetu państwa. Obywatelski projekt ustawy, który wprowadza państwową pomoc, złożono jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Poparło go 268 osób, przeciw było 118, a 50 wstrzymało się od głosu. Projekt jeszcze w środę z poprawkami wrócił do komisji zdrowia.