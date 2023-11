Drugie miejsce w głosowaniu widzów zajął Antoni Zimnal, trzecie – Becky Sangolo, a na czwartym uplasowała się Maja Walentynowicz.

Do czternastej edycji "The Voice of Poland" zgłosiło się ponad 4 tysiące osób. Walka rozpoczęła się we wrześniu od Przesłuchań w ciemno. Później emocje rosły. Aspirujący wokaliści rywalizowali podczas Bitew, Nokautów oraz Odcinków na żywo.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Czterech trenerów, cztery drużyny

Reklama

Uczestników wzięli pod swoje skrzydła trenerzy – Lanberry, Marek Piekarczyk, Tomson i Baron oraz Justyna Steczkowska.

W trakcie finałowego starcia uczestnicy zaśpiewali ze swoimi trenerami, wykonali zagraniczny oraz polski przebój i zaprezentowali swoje single, które po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w minioną sobotę.

W finale wystąpili Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Jan Górka z drużyny Lanberry, Antoni Zimnal z drużyny Marka Piekarczyka oraz Becky Sangolo od Tomsona i Barona.

Goście specjalni czternastej edycji "The Voice of Poland"

Gościem specjalnym finału był zwycięzca poprzedniej odsłony tego popularnego talent show, czyli Dominik Dudek. Nowy singiel „Carpe Diem" zaprezentowała trenerka Justyna Steczkowska. Swój wielki przebój „A Beautiful Life" wykonał jeden z najpopularniejszych duńskich wokalistów i odtwórca głównej roli w filmie Neflix „Piękne życie" – Christopher. W sobotni wieczór wystąpił również Rea Garvey z legendarnego zespołu Reamonn, m.in. z hitem „Supergirl".

Program prowadzili Tomasz Kammel oraz Aleksander Sikora.

Reklama

Kim są uczestnicy 14. edycji „The Voice of Poland"?

Antoni Zimnal jest jednym z najmłodszych uczestników 14. edycji „The Voice of Poland". Antoni ma niespełna 18 lat i gra na: skrzypcach, gitarze, ukulele, fortepianie, perkusji oraz na organach. W planach ma naukę na kolejnych instrumentach. Jest zafascynowany repertuarem Zbigniewa Wodeckiego. To właśnie przebój artysty „Zabiorę Cię Dziś na Bal", który wykonał podczas Blindów, zapewnił mu awans do kolejnych etapów programu. Występ nastolatka bardzo spodobał się Justynie Steczkowskiej i Markowi Piekarczykowi, którzy wcisnęli swoje przyciski. Antoni zdecydował się zasilić team Marka Piekarczyka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Becky Sangolo pierwsze muzyczne kroki stawiała w Kenii, skąd pochodzi. Mając 13 lat wydała pierwszą solową płytę. Możliwość wydania debiutanckiego krążka to w dużej mierze zasługa jej rodziców, którzy w nią wierzą i mocno ją wspierają. Do Polski przeprowadziła się w 2021 roku. Powód? Miłość. Becky przed kilkoma laty poznała swojego obecnego męża Bartka - z zawodu górnika, który podróżował po Afryce w poszukiwaniu kamieni szlachetnych. Para wzięła ślub w Polsce i obecnie mieszka w Małopolsce, gdzie buduje wspólny dom. Będąc w Polsce Becky nie przestała śpiewać. Cały czas nagrywa nowe utwory i wierzy, że dzięki udziałowi w 14. edycji „The Voice of Poland", uda się jej zrobić oszałamiającą, międzynarodową karierę. Becky w Przesłuchaniach w Ciemno zaśpiewała utwór „Stone Cold" Demi Lovato i odwróciła wszystkie fotele trenerskie. Uczestniczka na swoich mentorów wybrała Tomson i Barona, którzy doprowadzili ją do wielkiego finału programu.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Maja Walentynowicz jest najmłodszą finalistką tegorocznej edycji „The Voice of Poland". Jest niezwykle skromną, pasjonująca się łucznictwem 17-latką. Z łuku strzela od pięciu lat i jaka sama mówi, kształtuje to jej charakter i pomaga się wyciszyć. Maja lubi żeglować oraz uczyć się języków obcych. W wolnych chwilach śpiewa i gra na ukulele, ale jej największym marzeniem jest zostać cenioną tekściarką. Miłość do pisania zaszczepiła w niej jej mama, pisarka. Na co dzień, Maja mieszka z rodziną w drewnianym domku nad Narwią. O tym, że wystąpi na scenie „The Voice of Poland", dowiedziała się od swoje taty, bo to właśnie on zgłosił ją do talent show bez jej wiedzy. Pierwszy występ Mai w programie, gdy zaśpiewała przebój Lady Antebellum „Need You Now", zachwycił trenerów. Swoje fotele odwrócili wówczas: Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Tomson i Baron. Z każdym kolejnym występem w „The Voice of Poland" Maja okazywała się bezkonkurencyjna i dotarła do wielkiego finału jako reprezentantka drużyny Justyny Steczkowskiej.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Jan Górka jest studentem inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej. Muzyka nie zawsze odgrywała w jego życiu ważną rolę. Jako dziecko zaczął lekcje w szkole muzycznej, ale szybko z niej zrezygnował. Dopuścił się wówczas „szantażu" na własnym ojcu, któremu obiecał, że jeśli ten nie będzie mu kazał kształcić się muzycznie, poprawi oceny w szkole. Tak też się stało. Muzyka zaczęła być niezwykle istotna w jego życiu po śmierci mamy. Z agresora - jak sam o sobie mówi, wspominając tamte czasy - stał się niezwykle spokojny. To właśnie wtedy zaczął też pisać swoje pierwsze piosenki. Dziś ma ich na koncie ponad pół tysiąca, ale nie przestaje komponować i pisać kolejnych. Najlepiej odnajduje się w nostalgicznym repertuarze, bo mimo łatki „wesołka" jest bardzo spokojny i wyważony. Podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewał utwór „I Ain't Worried" pochodzący z soundtracku do filmu „Top Gun: Maverick". Swoim pierwszym występem na scenie „The Voice of Poland" skradł serca Justyny Steczkowskiej i Lanberry, które odwróciły swoje fotele. Po długich negocjacjach Jan zdecydował się dołączyć do teamu Lanberry.

Zwyciężcy poprzednich edycji "The Voice of Poland"

Kto wygrał poprzednie edycje muzycznego show, które od 2011 roku cieszy się ogromną popularnością?

Zwycięzcą pierwszego programu "The Voice of Poland" był Damian Ukeje. Widzowie w kolejnych latach wybrali takich wokalistów jak kolejno: Natalia Sikora, Mateusz Ziółko, Juan Carlos Cano, Aleksandra Nizio, Krzysztof Iwaneczko, Mateusz Grędziński, Marta Gałuszewska, Marcin Sójka, Alicja Szemplińska, Marta Burdynowicz oraz Krystian Ochman.

W poprzednich edycjach w roli trenerów mogliśmy zobaczyć gwiazdy takie jak m.in. Michał Szpak, Kamil Bednarek, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny, Nergal, Kayah czy Edyta Górniak.