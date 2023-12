Gwiazda programu "Tańcząca ze światem" rozmawiała z serwisem Plotek o swojej przyszłości w Telewizji Polskiej. Wcześniej na antenie TVP prowadziła program "You Can Dance". Tancerka przyznała, że jest spokojna o swoją pracę i najnowszy projekt, choć ma świadomość nadchodzących zmian.

Edyta Herbuś: nie czuję się zagrożona

Nie czuję się zagrożona. Ja mam też taki spokój, że te rzeczy, które są potrzebne w danym momencie, to one trwają po prostu. Jeżeli się okaże na jakimś etapie, w jakimś momencie, że ten program się wypalił albo nie ma już na niego zapotrzebowania, to też bez żalu się z nim pożegnam i otworzę serce na to, co nowego ma przyjść — powiedziała Edyta Herbuś.

Ja jestem osobą, która lubi tworzyć i kreować. Lubię też robić to jako artystyczna dusza dla publiczności, dla innych ludzi. Wtedy mam z tego największą satysfakcję, jak to moje działanie karmi mnie, sprawia radość mi i moim odbiorcom— dodała Herbuś.

Tancerka i prezenterka przyznała, że jest teraz skoncentrowana na prowadzeniu emitowanego w TVP Kobieta programu. Obecnie na kanale wyświetlana jest jego druga seria, a Herbuś opowiada widzom o obyczajach, kulturze i kulinariach ludzi z różnych krajów.