W poniedziałek o godzinie 10.00 rozpoczęły się wznowione obrady Sejmu, a pierwszym punktem posiedzenia izby niższej polskiego parlamentu było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla rządu Morawieckiego planowane jest tego samego dnia.

W sieci już pojawiły się pożegnalne wpisy niektórych gwiazd, które uważają, że rządy Prawa i Sprawiedliwości przechodzą właśnie do historii. W swoich postach wyrażają również wsparcie dla nowej władzy, trzymając kciuki za jej działania.

Kinga Rusin o rządzie Mateusza Morawieckiego

Kinga Rusin przez wiele lat publicznie krytykowała rząd Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, w swoim najnowszym wpisie, dziennikarka ujawniła, że jest bardzo zadowolona z nadchodzącej zmiany premiera.

Dziś wielki dzień! Dziś, po 8 latach, upadnie PiS. Radość, a jednocześnie obawa o stan Polski po tym koszmarze. Jeden człowiek miał w ręku praktycznie wszystkie instytucje i był bliski podporządkowania sobie całego Państwa. Twarze były do wynajęcia, sumienia na sprzedaż, Konstytucja była świstkiem papieru, Sejm był maszynką do głosowania - zaczęła swój wywód Rusin.

Dziennikarka trzyma też kciuki za nowy rząd.

Teraz całą tę patologię trzeba będzie odkręcić i rozliczyć, wszystko naprawić i wprowadzić normalność. Oby się udało, bo może innej okazji nie będzie. Zróbmy to dla naszych dzieci! A także dla śp. Pawła Adamowicza, śp. Izabeli z Pszczyny, śp. Piotra Szczęsnego i śp. Mikołaja Filiksa. Zróbmy to też po prostu dla nas, by, po 8 latach bezprawia, żyć w końcu w normalnym kraju - zakończyła.

Karolina Korwin-Piotrowska o rządzie Morawieckiego

Karolina Korwin-Piotrowska również skomentowała zmiany premiera i rządu.

Historyczny dzień. Radujmy się ‼️‼️‼️ Trzeba pożegnać te 8 lat. Po to wykręciliśmy rekordowy 15.10 - napisała na Instagramie.

Michał Figurski o rządzie Mateusza Morawieckiego

Na Instagramie Michała Figurskiego również pojawił się wpis. Dość krótki, ale bardzo wymowny.

Szczęśliwej drogi już czas, do widzenia, nara - możemy przeczytać w mediach społecznościowych dziennikarza.

Piotr Kraśko o rządzie Mateusza Morawieckiego

Dziennikarz "Faktów" TVN udostępnił na Instagramie zdjęcie ze stoku narciarskiego, na którym pozuje z córką Larą. W swoim wpisie nawiązał do sejmowego głosowania nad przyszłością rządu Mateusza Morawieckiego.

Taka sytuacja. Idziesz z dziećmi na narty w środku Warszawy, w niedzielę wieczorem. Wiesz, że idzie też ocieplenie i spora odwilż. A jednak czujesz w kościach, że ten śnieg ma większe szanse przetrwać poniedziałek niż obecny premier i ministrowie. Bardzo ciekawe @faktytvn jutro się zapowiadają. Właściwie to historyczny dzień przed nami - napisał żartobliwe dziennikarz.