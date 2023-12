Historyczny dzień w Sejmie. Ostatnie exposé premiera Morawieckiego [MEMY]

Mateusz Morawiecki wygłosił exposé w Sejmie. Ponad godzinę mówił o wizji Polski, która "musi wygrać" i kokietował sukcesami swojej ekipy. Debatę przed głosowaniem nad wotum zaufania dla jego gabinetu rozpoczął z mównicy Jarosław Kaczyński. Potem pojawili się kolejni parlamentarzyści. Do zabrania głosu w debacie zgłosiło się 107 osób. Wszystko wskazuje na to, że to ostatnie godziny PiS. Zainteresowanie obradami Sejmu jest zawrotne. Internauci już zareagowli. W sieci roi się od memów.