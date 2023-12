Sebastian Fabijański jest aktorem, rapuje, maluje i walczy w oktagonie. W tym roku wziął udział w trzech zakontraktowanych walkach i przegrał wszystkie.

Miesiąc temu, gdy Sebastian Fabijański zapowiadał walkę, napisał, że to będzie spektakularny finał, bo więcej już występować na ringu nie ma zamiaru. 9.12, w Łódzkiej Atlas Arenie skończy się moja przygoda z @famemmatv. Niech to będzie SPEKTAKULARNY finał tej trylogii – ogłosił.

Fabijański wycofał się po 11 sekundach

Fabijański wziął udział w walce 2 na 2. Razem z Tomaszem Olejnikiem stanął przed Wojciechem Goląi i Sylwestrem Wardęgą. Jego walka zakończyła się po 11 sekundach. Upadł i poddał się po pierwszym ciosie Wardęgi, który został zdyskwalifikowany.

Najpierw Fabijański mówił, że boli go kolano, potem sugerował, że ma problemy z okiem. W końcu poprosił, by wypuszczono go z klatki. Fani są oburzeni i twierdzą, że aktor zamiast walki, zafundował żałosny spektakl, a wszystko po to, żeby w łatwy sposób zarobić pieniądze.

Fabijański wygwizdany

W hali Atlas Areny aktor został bezlitośnie wygwizdany. Natychmiast posypały się też komentarze w internecie, dotyczące jego zachowania. Fabijański to pajac bez honoru; U Fabijańskiego permanentna kontuzja charakteru; Jak Fabijański znowu dostanie walkę, to ostatni raz oglądam Fame; Nie powinien dostać wypłaty; Kompromitacja; Żenada– napisali internauci.

Wojciech Gola ostatecznie wygrał starcie i podsumował, że Fabijański wyraźnie nie chciał się bić.

Fabijański walczy dla pieniędzy

Celebryci bardzo dobrze zarabiają na Fame MMA. Pojawiały się informacje, że za jedną walkę Fabijański może dostać nawet 500 tysięcy złotych. To znacznie więcej, niż aktor zarabia na planach seriali czy filmów.

Kiedyś aktor przyznał w wywiadzie, że decyduje się na walki freak fight właśnie dla pieniędzy. Mam nadzieję, że przynajmniej krzywdy sobie nie zrobię, na tyle, żebym mógł dalej robić rzeczy, które robię, i przede wszystkim dla mojego syna. Nie ukrywam, że to też jeden z powodów, dla których tu jestem. Chęć ustabilizowania też finansowo życia dla niego, żeby to... To jest, wiesz, dla mnie aktualnie najważniejsze. Mam nadzieję, że Bóg mi pozwoli to zrobić tutaj z godnością - powiedział Sebastian Fabijański. Aktor jest ojcem małego Bastiana. Mamą chłopca jest Julia Kuczyńska, czyli Maffashion.

Sebastian Fabijański wystąpił m.in. w takich produkcjach, jak m.in.: "Linia życia", "Misja Afganistan", "#wszystkogra", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Botoks", "Kobiety mafii", "Mowa ptaków", "Psy 3. W imię zasad" czy "Kamerdyner".