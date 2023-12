Jeszcze rok temu niewiele osób wiedziało, kim jest Caroline Derpienski. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w naszym kraju. Potwierdza to, chociażby jej udział w programie prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego oraz konflikt z udziałem Katarzyny Nosowskiej. Pomimo częstych podróży do stolicy, Caroline pamięta także o Miami. To właśnie tam stara się realizować swoje amerykańskie marzenie.

Reklama

Caroline Depienski została projektantką mody

Niedawno na Florydzie miała miejsce prezentacja debiutanckiej kolekcji modowej autorstwa Caroline Derpienski. Wcześniej celebrytka miała możliwość zaprezentowania swoich projektów w Warszawie. Podkreśliła wówczas, że osobiście uczestniczyła w procesie tworzenia wszystkich kreacji, które charakteryzują się cekinami i piórkami.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Pokaz odbył się w Art Basel Miami Beach. Na Instagramie Caroline zaczęła chwalić się pierwszymi nagraniami i zdjęciami z tego wydarzenia. Celebrytka nie tylko zaprezentowała stylizacje z kolekcji "333", ale udzieliła też kilku wywiadów, a na koniec sama przeszła po wybiegu.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Derpienski konsekwentnie trzyma się swojego stylu, nawet w kolekcji, którą stworzyła. Na modelkach ponownie pojawiły się piórka, cekinu i wszystkie kolory tęczy. Nie zabrakło również efektownych nakryć głowy.

Co ciekawe, jedna z modelek przemaszerowała po wybiegu, trzymając na rękach małe dziecko. Maluch również był ubrany w kreację z piórkami.

Czyżby w ten sposób Caroline zapowiedziała kolejną kolekcję, tym razem skierowaną do dzieci?