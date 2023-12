Katarzyna Łaniewska odeszła dwa lata temu. Grała m.in. babcię Józię w kultowym już serialu "Plebania" oraz w filmach z serii "Kogel-mogel". Wystąpiła też m.in. w "Przesłuchaniu". Można ją było zobaczyć na deskach teatrów: Polskiego, Dramatycznego, Narodowego i Ateneum w Warszawie.

Katarzyna Łaniewska wierzyła w raport komisji Macierewicza

Aktorka miała prawicowe poglądy. Zagrała w "Smoleńsku" Antoniego Krauzego i wielokrotnie podkreślała, że to jeden z najważniejszych filmów w jej karierze. Wcieliła się w Annę Walentynowicz, działaczkę, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Łaniewska podkreślała, że wierzy w raport komisji Antoniego Macierewicza i teorię o zamachu.

Pierwsze małżeństwo Katarzyny Łaniewskiej

Pierwszym mężem Katarzyny Łaniewskiej był Ignacy Gogolewski. Pobrali się podczas studiów aktorskich. Gogolewski robił błyskawiczną karierę. Przystojny aktor nie stronił jednak od romansów.

Były chwile piękne, ale też dni trudne. Mąż odszedł do innej kobiety, w dodatku z tej samej klatki schodowej – powiedziała Łaniewska w jednym z wywiadów.

Tą kobietą była popularna dziennikarka telewizyjna Irena Dziedzic. Łaniewska została sama z córką, Agnieszką. Mimo zdrady, z Gogolewskim żyła w dobrych stosunkach.

Po rozprawie poszliśmy do kawiarni, a wieczorem wspólnie zagraliśmy na scenie - wspominała w rozmowie z se.pl. Wspominała, że Inek, czyli właśnie Gogolewski nauczył ją mówienia wiersza.

Druga miłość Katarzyny Łaniewskiej

Drugim mężem Katarzyny Łaniewskiej został inżynier Andrzej Błaszczak. Historia ich miłości to gotowy scenariusz na film. W programie "Grunt to rodzinka" wspominała nietypowe spotkanie z drugim mężem. Poznali się... w drodze do szpitala.

Wpadło mi trzech panów pod samochód na ulicy Nowogrodzkiej, błagając, by ich podwieźć, bo jednemu z nich urodziło się dziecko – powiedziała. Podwiozła, zostawiła telefon. Po pewnym czasie zadzwonił jeden z nich i umówił się z nią na kawę. Był to Andrzej Błaszczak.

Para wzięła ślub kościelny w 1984 roku. Wolne chwile spędzali we wsi Glinianka nad Świdrem, gdzie Andrzej Błaszczak wybudował dom. Byli małżeństwem przez kolejne 34 lata. Często zdarzało się, że tworzyli "związek na odległość", a to ze względu na zawodowe zobowiązania aktorki w Warszawie. Mężczyzna zmarł w 2018 roku. Żona przeżyła go o dwa lata.

Katarzyna Łaniewska o swojej chorobie: W domu poruszam się stałą trasą

Pod koniec życia Łaniewska zmagała się z chorobą. Miała zwyrodnienie plamki żółtej w oku.

Niestety, taki mój los. Widzę już tylko światło, zarysy postaci i przedmiotów. W domu poruszam się stałą trasą, którą znam doskonale, a roli uczę się ze słuchu -mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Zdecydowała się na terapię polegającą na podawaniu zastrzyków w oko.

Aktorka zmarła 7 grudnia 2022 roku. Pochowano ją na Cmentarzu Służewskim Nowym przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. Ostatnie pożegnanie odbyło się jedynie w obecności najbliższych.

W kościele, oprócz bliskiej rodziny, zjawili się m.in. Ignacy Gogolewski - były mąż aktorki, były prezes PZPN Michał Listkiewicz, działacz polityczny Tomasz Sakiewicz, były dziennikarz "Gazety Wyborczej" Adrian Stankowski. Wieniec przysłał także prezes PiS – Jarosław Kaczyński.