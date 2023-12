Pamela Anderson w latach dziewięćdziesiątych była symbolem seksu. W serialu "Słoneczny patrol" grała Casey Jean "C.J." Parker, jedną z załogi pracujących na plaży w Los Angeles ratowniczek i ratowników. Serial nadawano w latach 1989-2001 i zdobył zawrotną popularność na świecie.

Pamela Anderson, seksowna gwiazda

Pamela Anderson przez lata trzymała się swojego wizerunku seksbomby. Duży biust, idealna fryzura, burza blond włosów i bardzo wyrazisty makijaż były znakami rozpoznawczymi pochodzącej z Kanady aktorki. Media interesowały się jej życiem osobistym. Gwiazda "Słonecznego Patrolu" miała czterech mężów. Poślubiła m.in. perkusistę słynnego glam metalowego zespołu Mötley Crüe – Tommy'ego Lee, pokerzystę oraz znanego producenta filmowego, a jej najdłuższy, formalny związek trwał trzy lata.

Pamela Anderson, dojrzała piękność

56-latka nie zrobiła wielkiej kariery filmowej. Reżyserzy i producenci widzieli w niej przede wszystkim seksowną ratowniczkę. Teraz Pamela Anderson zrywa z tamtym wizerunkiem. Stawia na dyskretny makijaż i elegancję. Jak mówi w wywiadach, walczy o siebie i chce się dobrze poczuć w swojej skórze.

– Przez wiele lat grałam Playmate albo żonę gwiazdy rocka. Cieszę się, że to wszystko przeżyłam, ale cieszę się też, że doszłam do momentu, w którym mogę się z tego śmiać – mówiła w szczerej rozmowie z magazynem "Vogue".

Delikatny total look Pameli Anderson

Teraz akorka pokazała się na gali Fashion Awards w Londynie z delikatnym makijażem, eksponując przy okazji piegi na twarzy. Anderson postawiła na biały total look, czyli garnitur projektu Victorii Beckham. Aktorka miała na sobie spodnie, prosty top i wełnianą marynarkę narzuconą na ramiona. Jej no makeu-up look dopełniła fryzura – niski kucyk przetykamy srebrnymi pasmami.

Gwiazda zadebiutowała w "nowym wydaniu" podczas paryskiego tygodnia mody. Na pokazie The Row w Paryżu pojawiła się w kreacji z kolekcji bliźniaczek Olsen.