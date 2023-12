Monika Olejnik, znana ze swoich ostrych pytań skierowanych do polityków w programie "Kropka nad i", nie ogranicza się tylko do swojej pracy dziennikarskiej. Regularnie wypowiada się również na tematy polityczne za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Reklama

Tym razem skupiła swoją uwagę na sprawie sądowej z lutego tego roku, w której odniosła zwycięstwo nad Telewizją Polską. Dziennikarka, w najnowszym wpisie na Instagramie, powróciła do tego tematu, przypominając o wygranym procesie dotyczącym zakupu przez nią mieszkania. Mimo wyroku sądowego stacja TVP do teraz nie przeprosiła Olejnik, co stanowiło istotny element jej aktualnego komentarza.

Monika Olejnik zwróciła się do Danuty Holeckiej i TVP

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Czy pani Danuta Holecka zdąży mnie przeprosić w TVP? Proponuję, przeproście mnie za kłamstwa, zanim się zwiniecie. Wygrałam w Sądzie z TVP, już dawno zapadł wyrok i ciągle czekam na przeprosiny. TVP S.A. do dnia dzisiejszego, pomimo wystosowanego do niej wezwania, nie wykonała wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 lutego 2023 roku w zakresie publikacji przeprosin! - zaczęła swój wpis Olejnik.

Reklama

Wyrok Sądu Apelacyjnego podtrzymuje wcześniej zapadły wyrok Sądu Okręgowego. Dlatego dodatkowo wystąpiłam z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeprosin. A to może kosztować TVP - 5000 zł dziennie. Sąd zobowiązał TVP do wykonania wyroku w zakresie publikacji przeprosin w terminie 14 dni i zagroził nakazaniem zapłaty 5000 zł za każdy dzień zwłoki!! Postanowienie zapłaty za każdy dzień zwłoki jest wykonalne, ale nie jest prawomocne. Natomiast sam wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie przeprosin jest już dawno prawomocny i pani Holecka od lutego 2023 ma sprzyjające warunki, żeby mnie przeprosić - dodała dziennikarka.

Monika Olejnik podkreśliła, że mieszkanie, które było przedmiotem sprawy sądowej, kupiła zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tego powodu dziennikarka oczekuje oficjalnych przeprosin od Telewizji Polskiej.

Reklama

Po zapoznaniu się z ofertą agencji nieruchomości kupiłam mieszkanie zgodnie z prawem i bez wad prawnych od ludzi, których wcześniej nie znałam!! A kamienica, w której mieszkam, nie była reprywatyzowana. Przypomnę, że w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok. W związku z powyższym w maju 2023 roku skierowany został do sądu wniosek o WSZCZĘCIE EGZEKUCJI czynności niezastępowalnej. Jego celem jest doprowadzenie do publikacji przez TVP S.A. przeprosin względem mojej osoby zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego oraz zamieszczenia stosownych oświadczeń przed zmanipulowanymi audycjami telewizji publicznej!- kontynuowała.

Telewizja rządowa, zamiast mnie przeprosić, w dalszym ciągu zamieszcza manipulacje, które mogą wywołać agresję wobec mojej osoby. Nie po raz pierwszy spotykam na swojej drodze ludzi, którzy fascynują się "polowaniem na Olejnik". Powtórzę po raz kolejny - nie dam się zastraszyć…!!! - zakończyła.

Warto dodać, że Monika Olejnik w swoim wcześniejszym wpisie na Instagramie skomentowała działania Mateusza Morawieckiego i Dominiki Chorosińskiej. Wówczas dziennikarka również nie gryzła się w język i szczerze napisała, co myśli.