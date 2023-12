Choć Adam Małysz zakończył karierę w 2011 r., kibice nadal pamiętają o jego sukcesach i mnóstwie pięknych, sportowych emocji, które przeżyli dzięki niemu. Skoczek narciarski ma na swoim koncie wiele zwycięstw. Zdobył m.in. cztery medale igrzysk olimpijskich i sześć krążków mistrzostw świata, a także cztery Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich.

16 czerwca 1997 r. Adam Małysz wziął ślub z Izabelą Polok. Mają córkę Karolinę. Adam Małysz raz na jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i opowiada o swoim życiu prywatnym. Na co dzień skupia się jednak na pracy i na swoich pasjach.

Co Adam Małysz robi po zakończeniu kariery skoczka?

W 2011 r. "Orzeł z Wisły" zakończył przygodę ze skokami narciarskimi. Zmienił potem dyscyplinę sportową. Brał udział w rajdach samochodowych. Pięciokrotnie uczestniczył w Rajdzie Dakar.

Adam Małysz nadal mieszka w Wiśle. Pracuje w Polskim Związku Narciarskim. Od 2016 r. był dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, a w zeszłym roku został prezesem. Mimo wielu zajęć postawił też na wykształcenie. Najpierw zdobył zawód dekarza.W 2010 r. ukończył szkołę średnią i zdał maturę. W 2018 r. zrobił licencjat na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku turystyka i rekreacja, a dwa lata później zdobył tytuł magistra.

Z okazji urodzin sportowiec opublikował na Instagramie film. Odpowiedział w nim na pytanie "Co zrobić, aby pozostać sobą i nie stracić sił do walki o marzenia?".

Przesłanie Adama Małysza

– Kochani, nie ma złotej metody na to, żeby zostać sobą i nie stracić sił do walki o swoje marzenia. Na pewno podstawową rzeczą jest to, aby uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, co robisz, robić i przykładać się do tego w 100%. Ale też to, że ciężka praca popłaca, jest prawdą. Jeśli pracujesz i marzysz i dążysz do tego, co chcesz osiągnąć, to wcześniej czy później, to osiągniesz. Ale bez wiary, że ci się to uda, będzie ci bardzo ciężko – podkreślił Adam Małysz.

Adam Małysz pozdrawia fanów

Masz niesamowity talent i jesteś w stanie poradzić sobie z tym, nie myśląc nawet o tym, ale zawsze wiara w to, że pokonasz własne słabości i dążysz do celu, spowoduje, że wcześniej czy później go osiągniesz. Jestem o tym przekonany. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za was, żeby każdy z was mocno wierzył w to, co robi i działał. Działał w tym kierunku, żeby osiągnąć ten swój cel – dodał.

W komentarzach pod postem posypały się życzenia od fanów dla Małysza. Adamie - sił i kolejnych marzeń, następnych celi i nie kończącej się wiary we własne możliwości ! Jesteś dowodem na to że chcieć to móc!; Wszystkiego dobrego panie Adamie, zdrowia, szczescia, sukcesów zawodowych!; Mistrzu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin – napisali.