Natalia Janoszek była bohaterką głośnego filmu Krzysztofa Stanowskiego, w którym ten podważył prawdziwość jej kariery. Od tamtej pory celebrytka mocno ograniczyła działalność w mediach i nie wrzuca aż tak wielu relacji na swojego Instagrama, jak kiedyś.

Internauci nie mają także możliwości komentowania jej zdjęć. Janoszek nie udziela wywiadów, nie kontaktuje się z mediami. Niebawem Janoszek będzie bohaterką programu "Królowe przetrwania".

Natalia Janoszek pierwsze raz po aferze: W końcu mogę wam zdradzić prawdziwy powód swojej nieobecności

Choć emisja jeszcze się nie rozpoczęła, celebrytka zamieściła na swoim Instagramie wideo, w którym między słowami nawiązała do afery, która wybuchła kilka miesięcy temu.

Cześć, internecie. Chwilę mnie tutaj nie było, ale większość spekulacji — jak to z plotkami bywa — była nietrafiona. W końcu mogę wam zdradzić prawdziwy powód swojej nieobecności - powiedziała.

Na nagraniu wyjaśniła również, że wystąpi w programie, na którego planie przez miesiąc nie miała dostępu do telefonu i internetu.

O czym jest film Krzysztofa Stanowskiego?

Film o Natalii Janoszek zatytułowany "Bollywoodzkie zero: Natalia Janoszek. The End", który Krzysztof Stanowski opublikował w sieci, został odtworzony już ponad 3 miliony razy.

Dziennikarz przedstawia w nim argumenty dowodzące, że Janoszek sfingowała swoją karierę. Chciałbym, żeby ten był pierwszym naruszeniem postanowienia sądu. Każde kolejne to większa kara. Jakbyśmy teraz naruszyli postanowienie sądu po raz pierwszy, to film byłby naruszeniem numer dwa, a przy trzecim naruszeniu kara może sięgnąć chyba miliona złotych. Szkoda byłoby zapłacić za to milion – powiedział na początku nagrania Stanowski. Celebrytka zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko dziennikarzowi.