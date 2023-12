Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą nie tylko prywatnie, ale także wspólnie prowadzą program "Pytanie na śniadanie". Tym razem mieli wyjątkową okazję do świętowania. W piątkowym odcinku programu Maciej Kurzajewski zaskoczył widzów, przekazując radosną informację. Okazuje się, że dziennikarz obchodził właśnie trzydziestolecie pracy w telewizji. To ważne wydarzenie było powodem do celebracji zarówno dla niego, jak i dla jego ukochanej, Katarzyny Cichopek.

Reklama

Maciej Kurzajewski podzielił się radosną nowiną

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Jeśli pytacie państwo, czy to będzie dobry dzień, to tak zapewniamy, że będzie. Korzystając z okazji, chciałbym z tego miejsca pogratulować i podziękować moim kolegom i koleżankom, z którymi 30 lat temu zaczynałem pracę w Telewizji Polskiej - ogłosił na wizji Maciej Kurzajewski.

Reklama

Prezenter wyraźnie się wzruszył, co natychmiast zauważyła jego partnerka. Atmosfera wzruszenia ogarnęła również Katarzynę Cichopek, która, lekko zaskoczona, w końcu pośpieszyła z gratulacjami i czułymi gestami. Nawet zaczęła klaskać, po czym serdecznie przytuliła partnera.

Gratulacje! 30 lat - emocjonowała się Kasia Cichopek.

W trakcie programu wielokrotnie przypomniano o trzydziestoleciu pracy Maćka, co stało się jednym z głównych tematów. Katarzyna Cichopek podzieliła się informacją, że z tej okazji planują zorganizować wielką imprezę, jednak szczegóły tego wydarzenia zostawiła dla siebie. W produkcji miało również pojawić się wspominkowe nagranie z udziałem Maćka w roli głównej, ale niestety doszło do wpadki technicznej, i nic nie zostało wyświetlone.