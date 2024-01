"The Voice Senior" to jeden z bardziej lubianych muzycznych show. Ma dużą i wierną widownię. Właśnie ruszyła piąta już edycja. Na początkowym etapie jurorzy kompletują swoje drużyny.

Jurorów jest czwórka. To Tomasz Szczepanik, Maryla Rodowicz, Alicja Grzegorzewska oraz Halina Frąckowiak.

Z The Voice of Poland" do The Voice Senior"

W pierwszym odcinku piątej edycji ogromne wrażenie na wszystkich zrobił Piotr Salata. 60-latek śpiewał tak, że odwrócił wszystkie cztery fotele jurorskie. W 2002 r. wokalista zwyciężył w programie "Droga do gwiazd" w TVN. W 2012 r. Piotr Salata brał udział w drugiej edycji "The Voice of Poland". Na etapie nokautów Marek Piekarczyk wyeliminował Salatę ze swojej drużyny, co wzbudziło ogromne kontrowersje.

Piotr Salata wystąpił na scenie "The Voice Senior" z piosenką "How wonderful you are" Gordona Haskella. Wokalista jako trenera wybrał Tomasza Szczepanika.

Uczestnicy piątej edycji "The Voice Senior" bardzo się widzom spodobali. Fani mieli za to pewne wątpliwości, jeśli chodzi o jurorów. Tęsknią np. za Markiem Piekarczykiem oraz Piotrem Cugowskim. Krytyka spłynęła na Tomasza Szczepanika.

Fani krytykują zachowanie Tomasza Szczepanika

Pani Maryla klasa, pani Halina klasa, ale Tomasz Szczepanik jest dla mnie nie do przejścia. On nie ma podejścia do tych seniorów, on się nie nadaje na trenera. Jestem na nie. Brakuje mi Marka Piekarczyka; Nie dziwię się, że praktycznie nikt nie zastanawia się nad drużyną Tomka. Totalnie sam bym go nie wybrał – napisano w komentarzach.