Ostatnio w życiu Joanny Opozdy sporo się dzieje. Mimo że aktorka zdecydowała się na "krótką przerwę" od codzienności, nadal aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się urokami egzotycznych krajobrazów, jakie odkrywa podczas współpracy z jednym z biur podróży.

Reklama

Joanna Opozda wybrała się na Bali, będące jednym z ulubionych miejsc wakacyjnych polskich celebrytów. Nie ulega wątpliwości, że ten raj na ziemi stanowi doskonałe tło dla aktywności aktorki, która nie tylko relacjonuje swoje przeżycia na Instagramie, ale także chętnie prezentuje się w różnych sceneriach.

Joanna Opozda pokazała się w bikini

Chociaż profil celebrytki zaczyna przypominać mini katalog biura podróży, pełen zapierających dech w piersi krajobrazów, to w centrum zainteresowania wciąż pozostaje sama Joanna. Ostatnio wywołała sensację zdjęciem, na którym pozowała z małpką, nazywając ją "nowym przyjacielem". To wywołało falę komentarzy u fanów, którzy doszukali się podobieństwa do byłego partnera aktorki, Antoniego Królikowskiego.

Reklama

O ostatnim odważnym zdjęciu aktorki również było głośno. Jej podróż na Bali dobiega powoli końca, ale na InstaStories pojawiła się śmiała fotografia, na której 35-latka, bez makijażu, prezentuje swoje ciało w skąpym bikini. Gwiazda sfotografowała się w lustrze, wybierając dwuczęściowy strój z dużymi wycięciami. Podkreśliła w ten sposób swoją sylwetkę