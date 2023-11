Po zakończeniu związku z pierwszym mężem Joanna Krupa znalazła szczęście u boku Douglasa Nunesa, z którym wzięła ślub. Gwiazda często chwaliła go publicznie podczas wywiadów. Regularnie udostępniała również zdjęcia z życia rodzinnego, prezentując szczęśliwe chwile spędzane z ukochanym.

Para doczekała się córeczki o imieniu Asha-Leigh, która ma już ponad trzy lata. Wiosną 2023 roku para poinformowała o zakończeniu swojego związku.

Mimo rozstania Krupa i Nunes starają się wspólnie wychowywać córkę, mimo, że mieszkają osobno. W wywiadzie udzielonym portalowi "Plejada" modelka opowiedziała o planach na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Joanna Krupa zdradza plany na święta

Joanna Krupa przyznała, że Wigilii nie spędzi w Polsce.

Jadę z malutką Asią do Chicago do rodziny. Będziemy tam z moją mamą, z tatą i siostrą. To będzie takie bardzo rodzinne i myślę, że fajnie. Asia też będzie szczęśliwa, bo będzie dużo jej kuzynów, których kocha - będą fajne wspomnienia. Chcieliśmy w Zakopanem, ale w tym roku nie wyszło. Tata chorował i zdecydowaliśmy, że zostaniemy w Chicago tam, gdzie on jest, żeby on nie musiał do Polski przyjeżdżać - opowiada.

Joanna Krupa zdradziła także, że tych świąt nie spędzi z mężem.

Mamy podzielone [święta - przyp. red.]. Teraz właśnie miał Asię na Święto Dziękczynienia, to ważne święto w Stanach, a ja ją mam właśnie na święta Bożego Narodzenia. Może przyjedzie na jeden lub dwa dni, ale ona jest ze mną. Ja decyduję, gdzie jedziemy - podsumowuje.