Pierwszym mężem gwiazdy "Top Model" był biznesmen Romain Zago. Ich małżeństwo trwało cztery lata. Potem Joanna Krupa odnalazła spokój u boku amerykańskiego biznesmena Douglasa Nunesa, Zostali rodzicami czteroletniej teraz córeczki, która nosi imiona Asha Leigh.

Reklama

Nunes złożył pozew o rozwód z Joanną Krupą

Douglas Nunes złożył pozew o rozwód z Joanną Krupą w marcu tego roku, wskazując jako powód rozstania "niemożliwą do pogodzenia różnicę". Od drugiego stycznia 2023 roku pozostawali w separacji. Krupa niechętnie opowiadała o szczegółach swego życia prywatnego. Teraz pozwoliła sobie na odrobinę szczerości.

Joanna Krupa, przy okazji finału 12. edycji "Top Model" udzieliła wywiadu portalowi Pudelek.pl. Jak się okazuje, do rozwodu z Nunesem wcale nie jest blisko. Oboje jednak robią wszystko, by chronić swoja córeczkę.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Joanna Krupa: żyjemy jak po rozwodzie

Próbujemy się dogadać. Próbujemy być przyjaciółmi. To ona dla nas jest najważniejsza. Nie jest łatwo. Są takie sytuacje, że nie możemy się pogodzić. Ale ona jest dla niego tak samo ważna, jak dla mnie. Robimy, co możemy – powiedziała Krupa reporterce Pudelek.pl.

-­ Oficjalnie mamy separację. Mamy umowę podpisaną. Jest umowa podpisana. To tak, jakby był już koniec. Nie ma mowy o powrocie do związku. Ale rozwodu jeszcze nie ma. Ktoś z nas musi w sądzie złożyć dokumenty. Ale żyjemy już tak, jakbyśmy byli po rozwodzie – tłumaczyła Joanna Krupa.

- Bardzo wiele ciężkich momentów przeżyliśmy. Żyliśmy tak, jakby do rozwodu tak naprawdę doszło. A to, że nie ma go jeszcze na papierze. To teraz jest trochę takie - "kto pierwszy zdecyduje". Bo tak naprawdę wszystko już jest załatwione. Troszkę się zrobiła z tego taka dziwna sytuacja teraz – wyznała Joanna Krupa.