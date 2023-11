W poniedziałkowe popołudnie Dominika Chorosińska została nową szefową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Zanim weszła do polityki grała w serialu "M jak miłość". Wcielała się tam w postać kochanki Krzysztofa Zduńskiego, nieżyjącego męża Marii a potem partnerkę Leszka Skalskiego. Tę postać grał jej mąż Michał Chorosiński. To właśnie wspólna praca na planie zbliżyła ich do siebie. W 2002 roku para wzięła ślub. Ich małżeństwo kilka razy znalazło się na zakręcie i było niezwykle burzliwe.

Dominika Chorosińska miała romans ze starszym mężczyzną

Reklama

Chorosińska zdradziła męża z o 10 lat starszym mężczyzną. Owocem tej relacji było jej trzecie dziecko, czyli Józef. Wraz z Michałem Chorosińskim posłanka PiS a teraz nowa minister kultury, wychowuje sześcioro dzieci. Oprócz Józefa, to Anastazja, Matylda, Piotr, Jan Paweł i najmłodsza córeczka, która urodziła się w 2020 roku, ale para nie zdradziła jej imienia.

Reklama

Reklama

Mimo zdrady, Michał Chorosiński postanowił dać żonie drugą szansę i wybaczył jej romans. Zadeklarował także, że wychowa chłopca jak własnego syna.

Często dostaję jakieś prezenty od Pana Boga. Z Bożą pomocą udało nam się uratować nasze małżeństwo po kryzysie... Wiem, że samej, ludzkimi siłami, ciężko byłoby to wszystko pozbierać. I takich cudów mniejszych i większych odkrywam mnóstwo w swoim życiu. Miłosierdzie Boże przez cały czas mnie prowadzi - mówiła Chorosińska w wywiadzie dla portalu "Idziemy".

Po drodze na jaw wyszło, że Michał także zdradził Dominikę. Ona także wybaczyła mu romans.

Dominika jest mądrą i dojrzałą kobietą, rozmawialiśmy na ten temat. Wychowujemy wspólnie dzieci, a to była tylko moja jednorazowa przygoda - mówił aktor w rozmowie z "Faktem".

Wpadka nowej minister kultury. Czego nie wiedziała?

Gdy weszła do świata polityki, udzieliła wywiadu, w którym wykazała się ogromną niewiedzą na temat kraju. W rozmowie z Beatą Lubecką w 2019 roku powiedziała, że popiera twórców "dobrej zmiany", bo "jest to jedyny obóz, który rzeczywiście dba o wartości, które są dla mnie bliskie, czyli rodzina, życie".

Nie potrafiła jednak odpowiedzieć na większość pytań dotyczących systemu politycznego, który obecny jest w Polsce. Nie znała liczby posłów i senatorów w parlamencie. Według niej wiekiem, który pozwala na start w wyborach była pełnoletniość a nie 35 lat. Jej zdaniem pierwszym, niekomunistycznym premierem był Jan Olszewski. Wyraźnie zażenowana sytuacją dziennikarka podpowiedziała jej, że chodzi o Tadeusza Mazowieckiego. Aktorka stwierdziła, że to sprawa dyskusyjna.

Dominika Chorosińska krzyczała do Szymona Hołowni: Masz talent

W listopadzie 2022 roku po słynnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o kobietach "dających w szyję", postanowiła wypowiedzieć się na temat przyczyny bezdzietności w Polsce.

Tak naprawdę nie mamy zapaści demograficznej, bo dzieci rodzi się więcej, niż się rodziło, tylko jest mniej kobiet w wieku rozrodczym - stwierdziła.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji z ław poselskich krzyczała w stronę nowego marszałka Sejmu - Szymona Hołowni słowa: "masz talent".

Będzie musiał użyć tego talentu, żeby z tej błogiej nieświadomości przejść do tego na czym polega marszałka - tłumaczyła swoje słowa. Przypomnijmy, że Szymon Hołownia był prowadzącym program "Mam Talent!".