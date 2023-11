Eurowizja Junior 2023 w tym roku odbyła się w hali Palais Nikaïa w Nicei. Polskę w konkursie reprezentowała Maja Krzyżewska.

Dziewczynka zaśpiewała piosenkę "I Just Need a Friend", której autorami są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór. Panowie stworzyli także inne utwory z Eurowizji Junior — "Superhero" dla Viki Gabor (zwyciężczyni z 2019 roku) oraz "Somebody" dla Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).

Reklama

Tuż po zejściu ze sceny Maja Krzyżewska udzieliła pierwszego wywiadu.

Maja Krzyżewska po występie na Eurowizji Junior 2023. Co powiedziała?

Jedna z prowadzących, nawiązując do hasła przewodniego konkursu ("Heroes", czyli "Bohaterowie"), zapytała Polkę, kto jest dla niej bohaterem.

Reklama

Moimi bohaterami są rodzina i przyjaciele. O tym też jest moja piosenka. Każdy z nas zasługuje na to, by mieć przyjaciół. Oni są prawdziwymi bohaterami. Największym bohaterem spośród nich jest oczywiście moja mama. Dziękuję, że jesteś. Mamo, kocham cię - powiedziała Maja.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Została zapytana również o to, w jakim miejscu na świecie chciałaby zaśpiewać.

Jeśli chodzi o ten moment, to właśnie spełniam swoje marzenie. Zawsze chciałam wystąpić na eurowizyjnej scenie. Dziękuję, że mogę tu być i reprezentować mój kraj. Dziękuję bardzo - odpowiedziała.