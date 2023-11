Jednym z zaproszonych do studia "Dzień dobry TVN" był Radosław Bielecki, satyryk znany z kabaretu Neo-Nówka. Bielecki przyszedł do programu, by pochwalić się swoją nową piosenką pt. "To musi nam się udać".

Radosław Bielecki nie tylko zaśpiewał, lecz także pogawędził chwilę z Wellman i Prokopem o tym i owym. W pewnym momencie stwierdził, że jego nowy utwór pasuje do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni.

Czy Hołownia nadal jest kolegą Prokopa?

-Może ten hymn powinien być hymnem twojego kolegi Szymona Hołowni, który został marszałkiem - powiedział satyryk. - Mam nadzieję, że jeszcze jest moim kolegą. Trzeba sprawdzić – odparował natychmiast Prokop.

Marcin Prokop i Szymon Hołownia przez 11 lat pracowali razem na planie show "Mam talent". Wspólnie napisali też trzy książki. W 2019 r. lider "Trzeciej Drogi" odszedł z telewizji i ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Z kolei w tym roku połączył siły z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z którym stworzył Trzecią Drogę. Teraz Szymon Hołownia zajął stanowisko marszałka Sejmu.