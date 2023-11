Piotr Adamczyk z pewnością należy do grona najbardziej popularnych aktorów w Polsce. Przez wiele lat jego życie uczuciowe również przyciągało dużo uwagi. Aktor ma za sobą szereg związków, zarówno udanych, jak i tych, które były bardziej lub mniej publiczne. Na liście kobiet, które zdobyły serce Adamczyka, znajdują się między innymi: Anna Czartoryska, Weronika Rosati, Kate Rozz czy nawet Magda Gessler. Jakiś czas temu aktor odnalazł szczęście u boku Karoliny Szymczak. W 2019 roku para stanęła na ślubnym kobiercu.

Karolina Szymczak opowiedziała o codziennym życiu u boku znanego męża

Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak są małżeństwem od czterech lat, a ich ślub odbył się w tajemnicy. Żona aktora również jest związana z branżą filmową. 32-letnia aktorka pojawiła się m.in. obok Brada Pitta i Margot Robbie w produkcji "Babilon". Mimo że oboje są częścią show-biznesu, rzadko pojawiają się razem na czerwonych dywanach czy imprezach branżowych. W wywiadzie z "Plotkiem" Karolina Szymczak opowiedziała, jak wygląda codzienne życie u boku znanego aktora.

Dla mnie to jest po prostu mój Piotr Adamczyk, mój mąż. Zwykły Adamczyk, bo Adamczyków i Szymczaków jest jak psów. Dla mnie to jest po prostu zwykłe nasze życie w domu. Ja go kompletnie nie traktuję jak wielkiego aktora. Dopiero jak wyjdziemy razem gdzieś na kolację, to czuję, że to jest 'ten' Piotr Adamczyk. Dla mnie to jest mój Piotrek, którego ja znam inaczej, niż znają go media i zna go film- wyznała Karolina Szymczak w wywiadzie.

Karolina Szymczak mówi o różnicy wieku między nią a mężem

Nadal istnieje duże zainteresowanie tematem różnicy wieku między małżonkami. Karolina, która jest 19 lat młodsza od Piotra, podzieliła się w wywiadzie z "Plotkiem" swoimi odczuciami dotyczącymi tej różnicy. Żona Adamczyka otwarcie przyznała, że są pewne sytuacje, w których ta różnica wieku staje się szczególnie zauważalna.

Na pewno jest odczuwalna ze względów pokoleniowych. Jesteśmy inaczej wychowani. Na pewno pokolenie mojego męża jest bardziej zamknięte. Moje pokolenie jest bardziej otwarte. I rzeczywiście to są czasami różnice, ale to jest piękne, bo możemy się od siebie uczyć różnych rzeczy, których jako pokolenie nie znamy. I to jest jedno z bardziej fascynujących rzeczy, które można doświadczyć w takim związku, gdzie jest różnica wieku - wyznała żona Piotra Adamczyka.