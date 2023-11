Tadeusz Sznuk prowadzi teleturniej "Jeden z dziesięciu" od 1994 r. Wcześniej prowadził m.in. "Studio 2" z Bożeną Walter i pierwsze wydanie "Pytania na śniadanie".

Historyczny rekord w "Jeden z dziesięciu"

Sznuk nie spodziewał się, że przygoda z teleturniejem potrwa tak długo. "Nigdy nie marzyłem o karierze prezentera, to wszystko stało się przypadkiem. Pracowałem w radiu i wtedy przyszła propozycja nagrania próbnego odcinka. Spodobało się wydawcom. To było dla mnie całkiem nowe doświadczenie. Wtedy telewizja tego rodzaju, i nadawana o tej porze, dopiero się zaczynała. Muszę powiedzieć, że to niemowlę bardzo się rozwinęło" — powiedział Tadeusz Sznuk w wywiadzie dla Onetu.

Od 27 października trwa 140. już seria teleturnieju prowadzonego przez Tadeusza Sznuka. W środę 22 listopada pokazano dziewiętnasty odcinek, w którym miały miejsce sceny, jakich widzowie jeszcze nie widzieli. Jeden uczestnik zdobył wszystkie możliwe punkty. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo – powiedział w pewnym momencie Tadeusz Sznuk.

Tadeusz Sznuk - dziennikarz z powołania

Dziennikarz z wykształcenia jest elektronikiem. W 1970 roku skończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej i zdobył dyplom magistra inżyniera. Potem przez dziesięć lat pracował w wyuczonym zawodzie. Jego powołanie było jednak inne. W latach 1959–1964 pracował jako lektor i reporter Rozgłośni Harcerskiej i to było to. Od 1969 związał się Polskim Radiem jako lektor, dziennikarz i komentator.

Nietypowe hobby Tadeusza Sznuka

Dziennikarz ma nietypowe hobby. Jest licencjonowanym pilotem, który latał zarówno helikopterami, jak i samolotami. Brał udział w imprezach lotniczych i prowadził liczne wydarzenia związane ze swoją pasją. Latanie to dla mnie bardzo ważny etap w życiu, bo wiele uczy. Przede wszystkim tego, żeby nie udawać, że prawa fizyki są jednakowe dla wszystkich i tu nie ma co kombinować – powiedział w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie".

Kim jest żona Tadeusza Sznuka?

Tadeusz Sznuk ma teraz 80 lat i nadal z pasją pracuje. Swoją prywatność bardzo chroni. Nie pokazuje się na ściankach, wywiadów udziela bardzo oszczędnie. Kim jest jego żona, nie wiadomo.

Powiem tak, żona ma o mnie zdanie bez wątpienia słuszne – powiedział Pawłowi Piotrowiczowi w wywiadzie dla Onetu. W wywiadzie z 2014 roku na jaw wyszło, że ma dwóch synów i córkę. Synowie zajmują się informatyką, ukończyli studia w tym kierunku, a córka jest psychologiem społecznym.