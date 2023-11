Ceremonia Otwarcia Eurowizji Junior rozpoczyna tydzień zmagań młodych wokalistów z 16 krajów Europy. Wielki finał odbędzie się w niedzielę 26 listopada – transmisja od godz. 16.00 w TVP1. Podczas uroczystego otwarcia muzycznej imprezy zaprezentowały się delegacje wszystkich biorących udział w konkursie państw. Niedzielny koncert otworzy Hiszpania, a zamknie Holandia. Maja Krzyżewska wystąpi z numerem dziewiątym.

Polskę reprezentuje 12-letnia Maja Krzyżewska

Polskę reprezentuje 12-letnia Maja Krzyżewska. Podczas ceremonii otwarcia dziewczynka zaprezentowała się w białej sukience i w czerwonym berecie na głowie. Zapytana o to, jaką chciałabym mieć supermoc, odpowiedziała: Chciałabym być niewidzialna, żeby móc wejść do studia nagrań Ariany Grande i zobaczyć, jak tworzy swoją muzykę.

Majak Krzyżewska zaśpiewa piosenkę "I Just Need a Friend"

Maja Krzyżewska wygrała program "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023" i to jej dało przepustkę na Eurowizję Junior. Autorami jej piosenki "I Just Need a Friend" są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy mają na koncie także inne utwory z Eurowizji Junior — "Superhero" dla Viki Gabor – zwyciężczyni z 2019 r. oraz "Somebody" dla Sary James – drugie miejsce w 2021 r.