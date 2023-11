Córka Weroniki Rosati uczęszcza na zajęcia w polskiej szkole "Polish Alma Mater" w weekendy. Aktorka podzieliła się na Instagramie z fanami radosną chwilą związaną z uroczystym momentem, jakim było pasowanie jej córki na ucznia tej szkoły. To wydarzenie wywołało entuzjastyczne reakcje wśród obserwatorów gwiazdy.

Weronika Rosati pochwaliła się zdjęciem z córką

Pierwszoklasistka. Jak i kiedy ten czas tak minął? - napisała Weronika Rosati na Instagramie.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Okazuje się, że i oni są zaskoczeni, jak szybko córka aktorki zaczęła dorastać.

To przełomowa chwila. Córeczka idzie do polskiej szkoły. Powodzenia mała Polko; Nazwa szkoły... Brzmi groźnie. Gratulacje dla pierwszoklasistki!; Gratulacje - pisali fani pod zdjęciem aktorki.

Kto jest ojcem córki Weroniki Rosati?

Mała Elizabeth jest córką Weroniki Rosati, a jej ojcem jest lekarz ortopeda zajmujący się leczeniem nogi aktorki po wypadku samochodowym spowodowanym przez Piotra Adamczyka. Ich pociecha otrzymała imię po legendarnej aktorce Elizabeth Taylor. Niestety, już po pół roku od narodzin dziecka, aktorka i lekarz zdecydowali się zakończyć swój związek. Wkrótce potem rozpoczęła się walka o prawa rodzicielskie. W trakcie tego konfliktu pojawiły się przykre oskarżenia, a także różnego rodzaju "brudy", dotyczące obu stron sporu.

Obecnie dziewczynka mieszka z matką i obie świetnie odnajdują się w Los Angeles. Co istotne, sześcioletnia Elizabeth równocześnie uczęszcza do dwóch szkół. Polską szkołę odwiedza jedynie w weekendy.

Ona wie, że ja mówię po angielsku, więc wymusza ten angielski [...]. Poszła do polskiej szkoły weekendowej, na której mi bardzo zależało. Jeździmy teraz co sobotę do polskiej szkoły, bo chciałabym, żeby jednak nauczyła się mówić, czytać i pisać dobrze po polsku - powiedziała Weronika Rosati w rozmowie z Plejadą.

Natomiast podczas rozmowy z ShowNews, Rosati podkreślała, że decyzja o zapisaniu Elizabeth do polskiej szkoły była wyłącznie jej własnym wyborem.

To jest dziewczynka, która jest bardzo ciekawa świata i lubi się uczyć. [...] poszła też do polskiej szkoły weekendowej, bo bardzo chciałam - to była moja decyzja - żeby uczyła się pisać i czytać po polsku - zdradziła aktorka.

Według informacji udzielonej przez źródło ShowNews miesięczna opłata za jedno dziecko w takiej szkole wynosi około 70 dolarów, natomiast za drugie - 50 dolarów. Ponadto, do tych kwot doliczane są dodatkowe opłaty za podręczniki i ubezpieczenie.

Mimo że Rosati nie unika trudności związanych z aktorstwem, podczas rozmowy z Jastrząb Post bezpośrednio wyznała, jaki jest obecnie jej główny priorytet życiowy i jak podchodzi do życia.

Ja stawiam na macierzyństwo. Moja kariera jest moim zawodem. A ja muszę mojej córce zapewnić dom, edukację. Chcę jej dać jak najlepsze życie jak każda matka. To jest mój zawód, który muszę wykonywać. Chciałabym grać w dobrych filmach, nie ma znaczenia gdzie - wyznała.