Jak zapowiadają twórcy, "Matylda" to serial, w którym opowieść o namiętnościach splata się z wielkimi wydarzeniami historycznymi. Bohaterowie walczą o prawa, honor i miłość. Równolegle toczy się bój o emancypację kobiet. Tytułowabohaterkę – niespełna osiemnastoletnia Matylda Bilińska jest córką byłego powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Sybir. Dziewczyna nie akceptuje świata takim, jakim jest. Działa wbrew utartym regułom i wierzy w to, że może dostanie od życia dużo dobrych rzeczy. Jej postawa nie jest jednak mile widziana w społeczeństwie, co przysporzy jej wielu kłopotów.

Serial "Matylda" - kiedy premiera i kto wystąpi

Matylda musi poprosić o pomoc rodzinę, która ma majątek na wsi na Lubelszczyźnie. Opuści więc miasto i zamieszka na wsi. Tam wiele się wydarzy. Matylda spojrzy na życie inaczej niż do tej pory, odkryje miłość, pozna historie rodziny. Zrozumie też, co to znaczy żyć na własnych zasadach. Będzie też musiała zmierzyć się ze swoim największym wrogiem.

W nowym serialu w reżyserii Krzysztofa Langa zobaczymy m.in.: Małgorzatę Buczkowską, Dariusza Chojnackiego, Roberta Czebotara, Ireneusza Czopa, Urszulę Grabowską, Mirosława Haniszewskiego, Grażynę Sobocińską i Jędrzeja Hycnara. Tytułową rolę gra Maria Kowalska.

„Matylda” zadebiutuje na antenie Telewizji Polskiej w 2024 roku.