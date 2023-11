Serial "Dewajtis" był jedną z jesiennych propozycji stacji TVP. Produkcja przypadła widzom do gustu a grający w nich aktorzy stali się z dnia na dzień ulubieńcami widzów.

Reklama

"Dewajtis" to jedna z najbardziej znanych powieści obyczajowych Marii Rodziewiczówny, napisana w 1889 r. W siedmiu odcinkach serialu o miłości, honorze i rodzinie splatają się losy zaściankowo-dworskiej społeczności, której życie odmieniło Powstanie Styczniowe. Rozkaz umierającego ojca nakłada na młodego Marka Czertwana nowy obowiązek – ma zająć się majątkiem ziemskim Poświcie, pozostawionym przez zaginionego przyjaciela ojca, powstańca-magnata Kazimierza Orwida.

W jaki sposób Marek, zmuszony do opieki nad posiadłością w Poświciu, poradzi sobie w nowej sytuacji? Czy podda się urokowi Ireny, prawowitej spadkobierczyni dworku? Ideały bohaterów zostaną wystawione na ciężką próbę, a ich pragnienia staną w konflikcie z powinnościami nałożonymi przez rodzinę. Nad majątkiem roztacza kojący cień tytułowy Dewajtis, prastary dąb, który staje się dla bohaterów swoistą ucieczką od trudów życia i majestatycznym symbolem międzypokoleniowej wspólnoty.

Widzowie pokochali Kamila Dziubę za rolę Marka w serialu "Dewajtis"

W postać Marka wcielił się w serialu Kamil Dziuba. Widzowie pokochali go za tę rolę. Teraz częściej można zobaczyć go na imprezach firmowych. Ostatnio gościł na premierze nowej płyty Leszka Możdżera. Na tzw. ściance pozował ze swoją żoną. Okazuje się, że to także aktorka znana z jednego z seriali emitowanych przez TVP.

Reklama

Ukochaną Dziuby jest Milena Suszyńska, która gra w "Leśniczówce". W produkcji pojawia się od 2018 roku i gra Edytę Gałek.

Mama i tata mają wychodne (dzięki babciu) - napisała Suszyńska.

Kamil Dziuba i Milena Suszyńska już 9 sierpnia 2024 roku będą świętować 10. rocznicę swojego ślubu. Aktor poznał swoją żonę, gdy był studentem pierwszego roku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Jak Kamil Dziuba poznał swoją żonę Milenę Suszyńską?

Ona kończyła wówczas szkołę teatralną i wystąpiła w spektaklu dyplomowym, na który Kamil przyszedł.

Pamiętam, że wszedłem na ten egzamin i tam była scena jakiejś dużej imprezy. Zwróciłem uwagę, że na stole całują się dwie kobiety. I jedną z nich właśnie była moja obecna żona - wspominał Dziuba.

Sześć lat temu na świecie pojawił się ich syn - Gucio.

Milena często chwali moje zdjęcia i chętnie zamieszcza w mediach, natomiast fotki synka są bardziej dla nas - stwierdził w jednym z wywiadów Dziuba.