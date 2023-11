W ubiegłym tygodniu Agata Młynarska podzieliła się na Facebooku szokującymi doniesieniami na temat swojego stanu zdrowia.

Przyszedł nagle, zwalił mnie z nóg. Na covid jestem chora po raz pierwszy. I tak długo przetrwałam, pewnie dzięki szczepionkom. Dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi na terapiach biologicznych jest niestety szczególnie niebezpieczny - poinformowała Agata Młynarska w mediach społecznościowych.

Na szczęście zaniepokojeni fani mogą teraz odetchnąć z ulgą. Najnowszy post Agaty nie pozostawia wątpliwości – jej stan się poprawił i jest stabilny.

Agata Młynarska zachorowała na covid

Majaczy w oddali testu prawie niewidoczna druga kreska. Po tygodniu wreszcie jest lepiej! Czyli z górki! - przekazała Młynarska pod wpisem na Facebooku.

Prezenterka udostępniła także kilka fotografii. Dodatkowo gwiazda szczegółowo relacjonowała swoje trudności związane z chorobą. Z uwagi na fakt, że celebrytka boryka się z poważną dolegliwością (chorobą Leśniowskiego-Crohna), otrzymanie pozytywnego wyniku testu natychmiast wzbudziło jej obawy. Okazało się, że te były one uzasadnione, gdyż sytuacja utrzymywała się na dość poważnym poziomie przez długi czas.

Było niefajnie przez pierwsze 4 dni - potworny ból głowy i całego człowieka, non stop siódme poty, zero sił. Brak węchu i smaku, kaszel, zatkane zatoki. Nie byłam w stanie czytać, trochę oglądałam jakieś seriale. Od piątku było lepiej. Wystawiłam głowę spod kołdry, wzięłam prysznic, umyłam głowę. I to był wyczyn - zdradziła w kolejnej części najnowszego wpisu na Facebooku.

Na szczęście Młynarska powoli już wraca do zdrowia. Nawet podjęła próbę aktywności fizycznej, co w obecnej sytuacji zdaje się być niemałym osiągnięciem.

Dziś poczułam przypływ odrobiny energii. Tej, która prowadzi mnie przez walkę z chorobami. To taki wewnętrzny mus, żeby jednak się nie poddawać. Pierwszy raz od wielu dni chwilę poćwiczyłam - dodała we wpisie.

Dodatkowo Młynarska zaznaczyła, że otrzymuje ogromną ilość wiadomości od internautów, a jej skrzynka jest dosłownie zapełniona serdecznymi słowami. To dla niej dodatkowe źródło siły, za które jest bardzo wdzięczna.

Dziękuję Wam ogromnie za wszystkie serdeczności, pytania o zdrowie, rady, z których korzystam i pomysły jak sobie pomóc. Jesteście kochani - podkreśliła we wpisie.

Na co choruje Agata Młynarska?

Agata Młynarska cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna, która skupia się na atakowaniu układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Dodatkowo boryka się z fibromialgią, czyli schorzeniem wywołującym ból mięśni, stawów, kości oraz tkanek miękkich, a także powodującym zapalenie stawów kręgosłupa, znanym jako spondyloartropatia. Gwiazda jakiś czas temu podzieliła się z obserwatorami na Instagramie swoimi trudnościami związanymi z tymi schorzeniami.

Przestaję chodzić, wyję z bólu stawów. Nie śpię. Od lat biorę sterydy. Mimo to wciąż staram się funkcjonować, pracuję - zdradziła.