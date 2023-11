Magda Gessler jest mamą syna i córki. Lara, która jest obecnie związana z Piotrem Szelągiem, ma dwójkę dzieci: Nenę i Bernarda. Z kolei syn Tadeusz, żonaty z Małgorzatą Downar, kilka miesięcy temu doczekał się syna Antosia. Najmłodsi członkowie rodziny skradli serce gwiazdy TVN.

Magda Gessler uwielbia być babcią

Magda Gessler uwielbia być babcią. W wywiadach powtarza, że zawsze o tym marzyła, ale nie chciała nigdy wywierać presji na dzieciach, nie mówiła więc o tym głośno. - Jestem babcią szaloną, wiecznie stęsknioną i zapracowaną. Ale gdy już widzę moje wnuki, to jestem najszczęśliwsza na świecie. To moje dwa skarby, dla których zrobiłabym wszystko! - mówiła jakiś czas temu Magda Gessler w rozmowie z "Faktem", gdy na świecie byli tylko Nena i Bernard. Teraz przybył Magdzie Gessler kolejny wnuk do rozpieszczania. Antonii, syn Tadeusza Mullera, urodził się 9 lipca.

Magda Gessler, babcia na medal czy babcia zbyt energiczna?

Dumna babcia pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak usypia wnuka. Antoś leży w jej ramionach, a ona kołysze go i podśpiewuje. Fani podzielili się. Jedni są zachwyceni i piszą, że to niezwykły zupełnie widok. Kocham w Pani ten real bez spiny; Identycznie moja mama usypiała mojego syna i tylko ona potrafiła to zrobić w pierwszych dniach jego życia; super babcia! Babcia na medal!; wygląda Pani jak królewna, i to otoczenie, i dzieciątko .Wszystkiego dobrego – napisali.

Zdarzają się jednak tacy, którzy uważają, że Magda Gessler zbyt energicznie kołysze Antosia. Biedne dziecko, nie tak gwałtownie; wstrząs mózgu gwarantowany – martwili się internauci. Mają rację?

Magda Gessler jest bardzo zapracowana. Trwa kolejny sezon "Kuchennych rewolucji", a widzowie TVN co tydzień mogą oglądać metamorfozy restauracji w całej Polsce, które przeprowadza Magda.