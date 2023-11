Zbigniew Zamachowski był trzykrotnie żonaty. Pierwszy związek z Anną Komornicką zakończył się ze względu na różnicę wieku. Rozstanie wywołało u aktora głębokie uczucie przygnębienia i doprowadziło go do depresji. Jednak miłość do Aleksandry Justy okazała się zbawienna. Byli razem ponad dwadzieścia lat. Niestety i ten związek się rozpadł. Trzecie małżeństwo z Moniką Richardson również nie przetrwało próby czasu. Warto dodać, że Zamachowski doczekał się czwórki dzieci ze swoją drugą żoną.

Aktor pojawił się ostatnio jako gość w programie śniadaniowym TVN. W trakcie rozmowy z Pauliną Krupińską aktor zdradził, jakie więzi łączą go z dorosłymi już dziećmi: 29-letnią Marią, 26-letnim Antonim, 23-letnim Tadeuszem oraz 21-letnią Bronisławą.

Zbigniew Zamachowski otworzył się na temat dzieci

Zbigniew Zamachowski zakończył swój związek z Aleksandrą Justą rozwodem w 2012 roku, gdy wszystkie dzieci jeszcze były nastolatkami. Rozstanie rodziców bardzo dotknęło pociechy, jednak aktor i jego była żona postanowili zakończyć małżeństwo w sposób pokojowy, z myślą o dobru dzieci. Dzięki temu, Zamachowski utrzymuje dobre relacje z Marią, Antonim i Bronisławą. Aktualnie najmniejszy kontakt ma z synem Tadeuszem, który wyjechał do Australii i nie wiadomo, kiedy wróci do kraju.

Obecnie nie jest możliwe, żebyśmy spotkali się w komplecie, ponieważ mój syn, dziecko numer trzy, Tadeusz, parę miesięcy temu wyjechał do Australii. Prawdę powiedziawszy ani my, ani on nie wie, kiedy tak naprawdę wróci - zdradził Zbigniew Zamachowski.

Aktora zapytano również o plany zawodowe Bronisławy, najmłodszej jego córki. Okazało się, że początkowo planowała kontynuować rodzinną tradycję i zadebiutowała w filmie "Powidoki" pod reżyserią Andrzeja Wajdy, gdzie zagrała u boku Bogusława Lindy. Następnie jednak zniknęła z widoku publicznego.

Chyba w końcu wyprostowała swoje pragnienia i zdawszy - absolutnie samodzielnie - na ASP studiuje projektowanie i jest niezwykle szczęśliwą młodą osobą- wyjaśnił Zbigniew Zamachowski w "Dzień dobry TVN".