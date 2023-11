"Rybnicka jesień kabaretowa Ryjek" odbywa się w dniach od 17 do 19 listopada. W konkursie głównym imprezy rywalizują ze sobą kabaretowe zespoły. Ostatni dzień to koncert finałowy z udziałem laureatów konkursów. Zaplanowano też występy kabaretu Zdolni i Skromni oraz Kabaretu Młodych Panów. Polsat od lat nagrywa finał imprezy. Wiadomo jednak, że nie zostanie on wyemitowany w planowanym terminie.

Polsat usuwa kabaret z ramówki

Retransmisja koncertu finałowego "Rybnickiej jesieni kabaretowej Ryjek" miała odbyć się w niedzielę 26 listopada. Polsat zmienił jednak ramówkę na ten dzień. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, zamiast show kabaretowego, pokaże film fabularny "Venom 2: Carnage".

Kabarety z anteny na półkę

W imieniu organizatorów festiwalu, Teatru Ziemi Rybnickiej i Agencji Star Manager, mogę potwierdzić, że cały festiwal odbędzie się bez przeszkód i zrealizujemy w 100 proc. nasz tegoroczny program. Sama emisja zarejestrowanego materiału jest ostatecznie w gestii Telewizji Polsat, zatem w tym temacie jesteśmy zmuszeni do skierowania w stronę biura prasowego stacji — powiedział serwisowi wirtualnemedia.pl Piotr Sobik, dyrektor organizacyjny "Rybnickiej Jesieni Kabaretowej Ryjek".

Zgodnie z umową Polsat powinien pokazać na antenie koncert, ale nie podano żadnego nowego terminu. Stacja nie zdradza swoich planów co do kabaretów, program trafi więc "na półkę", tak jak ostatnie odcinki "Kabaretu na żywo. Młodzi i Moralni".