Niektóre z tych sposobów mogą wydawać się dziwne. Wybrane zioła, produkty spożywcze czy apteczne preparaty mają w składzie substancje, które są stosowane w najdroższych kremach czy innych markowych kosmetykach. Okazuje się, że gwiazdy wierzą w moc różnego rodzaju specyfików a nawet używek, których pierwotne przeznaczenie niekoniecznie wiąże się z urodą.

Wódka i pokrzywa na włosy

Bożena Dykiel (75l.) zachwyca formą i wciąż jest wiecznie młoda. Zdradziła, że sekretem pięknej cery jest stosowanie wody mineralnej i domowego toniku.

„Używam dużo wody mineralnej do twarzy i toniku, który sama sobie przygotowuję” - mówiła w wywiadzie dla portalu styl.pl.

Ponadto poprawia owal twarzy codziennym masażem. „Nie usnę, jeśli nie pomasuję twarzy. Masuję i uciskam milimetr po milimetrze: skronie, czoło, nad brwiami, pod brwiami, wokół nosa, ust, brodę. Całą twarz uciskam mocno, szczypię, a potem silnie rozciągam w stronę włosów. Twarz też ma mięśnie, a jeśli nie są używane, wiotczeją i twarz opada” - opowiadała w "Kobiecie i życiu".

Aktorka dużą wagę przywiązuje też do wyglądu swoich stóp. Przyznała, że jest uzależniona od ich pielęgnacji i codziennie wciera w nie nietłusty krem lub olejek rycynowy. Jednak najbardziej zaskakująca okazała się alkoholowa wcierka, którą stosuje na wzmocnienie włosów.

„Liście pokrzywy zalać 1/2 litra wódki, wlać do ciemnej butelki, postawić w kuchni, codziennie wstrząsnąć. Po 10 dniach mamy gotową miksturę do wcierania w skórę głowy. Włosy po takiej miesięcznej kuracji są mocne i zdrowe. Przy okazji wykonuję masaż głowy, gdzie mamy różne meridiany, których masowanie korzystanie wpływa na pamięć, ciśnienie, serce” - zdradziła w rozmowie z Plejadą.

Olejek z kupy osiołka… na wszystko!

Iza Miko (42 l.) przyznała, że stosuje olejek z „kupy osiołka” na skórę i włosy. „Olejek arganowy, wyciskany z kupy osiołka. Byłam zaskoczona tym faktem. Ostatnio pojechałam do Maroka, skąd ten olejek pochodzi i jest dosyć drogim olejkiem. Pewnie dlatego, że proces wyciskania olejku z tej kupy musi być pracochłonny (śmiech). Podobno osiołki jedzą owoce arganowe i to jest jedyny sposób, żeby uzyskać ten olej. Jest świetny na skórę, włosy, na wszystko.” - powiedziała w wywiadzie z „Super Expressem”.

Maść na hemoroidy i… na twarz

Sandra Bullock (59 l.) oczyszcza cerę wykonując masaż twarzy plasterkami owoców. Raz w tygodniu robi też peeling twarzy i całego ciała. Opowiadała, że w trakcie przygotowań do roli miała do czynienia z wieloma uczestniczkami konkursów piękności. I to one zdradziły jej sekret kremowania się… maścią na hemoroidy!

„Nie miałam pojęcia, że nakładanie na twarz maści na hemoroidy może zdziałać tyle dobrego. Ale tak się składa, że krem do pupy świetnie wygładza zmarszczki mimiczne…” - mówiła podczas premiery filmu "Miss Agent 2".

Krem do sutków na usta

Margot Robbie (33 l.) przyznała, że nie używa balsamów do ust bo zamiast je nawilżać, tylko wysuszają skórę. Zamiast tego filmowa Barbie kupuje w aptece maść Bepanthen, stosowaną m.in. na podrażnione brodawki przez karmiące matki lub na odparzenia na pupach niemowląt.

"Mam teorię spiskową, że balsamy w rzeczywistości zawierają dodatki, które wysuszają usta. Kupujesz je więc ciągle. Ale ponieważ Bepanthen to także krem do suchej skóry to świetnie działa. Stosuję go przez cała życie" - powiedziała w wywiadzie dla magazynu ELLE.

Wampirzy lifting

Agnieszka Fitkau-Perepeczko (81 l.) przyznała, że oprócz zabiegów domowych sięga po rozwiązanie medycyny estetycznej. I parę lat temu zdecydowała się na obstrzyknięcie swojej twarzy własną krwią, a dokładnie osoczem bogatopłytkowym z tej krwi. Zabieg ten nosi nazwę wampirzego liftingu i ma poprawiać jędrność skóry. Lubi także zabiegi krioterapii, polegające na zastosowaniu temperatury poniżej 0 st. C.

"To świetna rzecz, raz na jakiś czas stosuję ją u siebie. Po niej czuję się jak nowo narodzona" - powiedziała w Plotek.pl.

Maść na odmrożenia też na kurze łapki

Katarzyna Glinka (46 l.) nie nadużywa kosmetyków. Rano myje twarz i nakłada silnie nawilżający krem. Dopiero wieczorem ma czas na więcej zabiegów pielęgnacyjnych. Najpierw dokładnie zmywa makijaż, nakłada krem i skupia się na wygładzeniu kurzych łapek. Używa do tego maści aptecznej Retimax z witaminą A. Jest to maść zwykle stosowana na otarcia i odmrożenia.

"To mój sprawdzony trik, który natychmiast poprawia gęstość skóry. Trzeba jedynie uważać, by nie podrażniła oczu. Polecam ją każdej kobiecie, która walczy z kurzymi łapkami!” - mówiła w plejada.pl.

A może terapia pijawkami?

Demi Moore (60 l) zdradziła, że sekretem jej urody jest oczyszczanie organizmu z toksyn przy pomocy pijawek.

"Byłam w Austrii na oczyszczaniu. Te pijawki nie są zwykłymi bagiennymi pijawkami – mówimy o wytresowanych pijawkach lekarskich. To nie są żadni tam padlinożercy – to porządni wysysacze krwi. Kiedy się wgryzają, uwalniają do krwi pewien enzym. Dość mocno się przy tym krwawi, ale to reguluje organizm i oczyszcza krew. Sesję z pijawkami przeszłam w domu pewnej kobiety. Najpierw zrobiłyśmy próbę w pępku. Kiedy pijawka zaczęła się we mnie wgryzać, chciałam krzyknąć: »Ty draniu!«, ale po chwili udało mi się odprężyć dzięki głębokim wdechom. Obserwowałam, jak pijawka wysysa krew i robi się coraz grubsza. W pewnym momencie jest tak opita, że wytacza się z pępka jak pijak z baru" – powiedziała w programie “The Late Show with David Letterman".

Czerwone wino do kąpieli

Wzorem Kleopatry Teri Hatcher (58 l.) nie zażywa kąpieli w zwykłej wodzie. Jednak zamiast mleka używa czerwonego wina. Kieliszek wina wlewa do wanny z ciepłą wodą. Na wierzch sypie płatki róż i zanurza się po szyję na 20 minut. Kąpiel rozświetla jej skórę i działa ujędrniająco.

"Wlewam je do wanny i używam jako środka złuszczającego. Jedyną wadą jest to, że nie można wypić całej butelki wina” – powiedziała w wywiadzie do książki "The Black Book of Hollywood Beauty Secrets".

Składniki z kuchennej szafki

Jeśli wymienione powyżej metody wydają się zbyt oryginalne, możesz wzorem kilku gwiazd sięgnąć po bardziej popularne składniki, które znajdziesz w kuchni.

I tak, Joanna Brodzik (50 l.) do wygładzania skóry stosuje domowe peelingi z brązowym cukrem lub z kawą. Małgorzata Foremniak (56 l.) w skórę ciała i twarzy wciera rozcieńczony ocet jabłkowy oraz stosuje peelingi solne. Cameron Diaz (51 l.) nabłyszcza włosy płukanką z piwa, a Nicole Kidman (56 l.) używa płukanki z soku żurawinowego do rudych włosów, a do blondu - szampana. Karolina Kurkova (39 l.) myje twarz sokiem z cytryny, a Mila Jovoich (47 l.) używa do twarzy mgiełki z wody i soku z ogórka.Julia Roberts (56 l.) dba o dłonie, stosując kąpiele w ciepłej oliwie. Pamela Anderson (56 l.) stosuje olej kokosowy jako balsam do ciała, krem do twarz i odżywkę do włosów.Barbara Streisand (81 l.) na przebarwienia i starcze plamy stosuje sok z cytryny.