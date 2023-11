Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdobyła sympatię widzów dzięki roli Grażyny Lubicz w telenoweli "Klan", w której występuje od 1997 roku. Jako jedna z ulubionych aktorek telewizyjnych w Polsce, często pojawia się w różnych programach i na show-biznesowych bankietach. Aktorka 22 października obchodziła 59. urodziny. W ostatnim wywiadzie Małgorzata Ostrowska-Królikowska ogłosiła, że udało jej się schudnąć 10 kilogramów. Podkreśliła, że nie było to rezultatem wyczerpujących treningów ani rygorystycznych diet. Aktorka znalazła sposób na zrzucenie wagi bez większego wysiłku.

Jak schudła Małgorzata Ostrowska-Królikowska?

Okazało się, że gwiazda, aby pozbyć się nadmiernych kilogramów, zaczęła bardziej uważnie kontrolować, co znajduje się na jej talerzu. Jednak nie poddała się rygorystycznej diecie. Zdecydowała się wykluczyć produkty pszenne, takie jak białe pieczywo i makaron, z codziennej diety, zastępując je pełnoziarnistymi alternatywami.

Wiedza ta nie jest nowością, ponieważ dietetycy od dawna zalecają zastępowanie pszennych produktów tymi pełnoziarnistymi, które są korzystniejsze dla zdrowia, mają wyższą wartość odżywczą i zawierają mniej kalorii. Ponadto pełnoziarniste produkty są bogatym źródłem błonnika, który pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego i ogranicza wchłanianie tłuszczów. To proste rozwiązanie pozwoliło aktorce schudnąć dziesięć kilogramów.

Ponadto Małgorzata Ostrowska-Królikowska zrezygnowała z innych produktów o wysokim indeksie glikemicznym. To z kolei pozwoliło jej uniknąć gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zauważyła, że dzięki tym zmianom znacznie poprawiło się jej zdrowie i samopoczucie. Równocześnie podkreśliła, że aktywny tryb życia odegrał ważną rolę w jej przemianie, choć nie polegał on na intensywnych treningach na siłowni.