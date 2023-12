Khloé Kardashian, Tomasz Sekielski, Adele, Agnieszka Kotońska. Wszystkich ich łączy to, że zmienili swoją sylwetkę nie do poznania. Każde z nich znalazło swój sposób na zrzucenie wagi. Nie zawsze wymagało to ogromnych wyrzeczeń

Tomasz Sekielski

Dziennikarz jest bohaterem chyba największej dietetycznej metamorfozy w polskim show-biznesie. Autor głośnych filmów i reportaży w szczytowym momencie ważył niemal 200 kg, co było już bardzo niebezpieczne dla jego zdrowia, a nawet życia.

Sekielski wziął się za siebie, zmienił dietę, codziennie spacerował, regularnie trenował na basenie. W końcu poddał się operacji zmniejszenia żołądka. - To jest otyłość olbrzymia, to, na co wciąż cierpię. […] Po konsultacji z lekarzami uznaliśmy wspólnie, że nie można już czekać, bo to może się źle dla mnie zakończyć – wyznał w 2019 r. w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Tomasz Sekielski skorzystał także z pomocy triathlonisty Łukasza Grassa. - To nie jest tak, że wykona się zabieg, brzuch jest mniejszy i można jeść np. same lody. To jest recepta na tragedię – tłumaczył Tomasz Sekielski w "Dzień dobry TVN". Dziennikarz wziął sobie do serca tzw. 10 przykazań Grassa, zgodnie z którymi zrezygnował z alkoholu, wieprzowiny, drobiu oraz słodyczy. Dbał za to o regularne picie wody, treningi oraz zapewniał sobie odpowiednią dawkę zdrowego snu. Tomasz Sekielski schudł niemal 100 kg.

Agnieszka Kotońska

Gwiazd "Goggleboxa" schudła prawie 40 kg, dzięki temu, że wyeliminowała z diety zaledwie 3 produkty. Oczywiście, nie zapominała przy tym o intensywnych ćwiczeniach. - Ciężko było. Łzy, pot, ćwiczenia, dieta, suplementacja. […] Każdy sobie myśli, że to tak łatwo zrzucić kilogramy i cieszyć się tym, ale to nie jest proste, jak wszyscy dookoła jedzą chipsy i piją prosecco, a ja wodę z cytryną – mówiła w rozmowie z serwisem Jastrząbpost.pl. Agnieszka Kotońska zrezygnowała z trzech produktów: jasnego chleba, coli i alkoholu. - Coś mi nie pasowało, coś odrzuciłam. Chleb jasny zamieniłam na ciemny, nie piję coli, nie piję wódki. Wszystko jest oparte na warzywach, ćwiczę 5 razy w tygodniu – tłumaczyła w rozmowie.

Adele

Wielka gwiazda sceny muzycznej po raz pierwszy zaczęła tracić na wadze w październiku 2019 r., ale prawdziwą metamorfozą pochwaliła się w świątecznym wpisie w mediach społecznościowych. Rok później Adele nie przypominała już dawnej siebie. Fani Adele oszaleli na punkcie jej nowego wyglądu, który podobno utrzymuje dzięki specjalnej diecie Sirtfood i pomocy osobistego trenera.

Khloé Kardashian

Celebrytka całkowicie zmieniła swój styl życia, dzięki czemu udało jej się schudnąć i nabrać pewności siebie. Gwiazda "Z kamerą u Kardashianów" zaczęła intensywnie ćwiczyć i zdrowo się odżywiać po kilku latach bezskutecznej walki o utratę wagi. Ciężka praca opłaciła się i w kwietniu 2015 r. 35-latka ujawniła, że zrzuciła ponad 15 kg. Kardashian nie zaniedbuje regularnych treningów fitness.

Janet Jackson

Piosenkarka, która zaszła w ciążę w wieku 49 lat, zdradziła, że po porodzie schudła ok. 30 kg. Siostra słynnego Michaela Jakcsona ćwiczy pod okiem trenera personalnego cztery razy w tygodniu i stara się zdrowo odżywiać, nie rezygnując przy tym z jedzenia, które kocha. "Nie jem już mięsa, tylko od czasu do czasu ryby i warzywa" – powiedziała w rozmowie z InStyle w 2018 r. "Uwielbiam smażoną rybę. Mam też bzika na punkcie grillowanych ryb. Uwielbiam Snickersa"- dodała.

Chris Pratt

Aktor przekształcił swoje podtatusiałe już z lekka ciało w sylwetkę z sześciopakiem z powodów zawodowych. 40-letni Pratt schudł w 2012 r. do roli w filmie "Wróg numer jeden", a następnie w 2014 r. schudł blisko 40 kg do roli w "Strażnikach Galaktyki". Jednocześnie wyrzeźbił swoje mięśnie. Aktor przyznał, że kiedy do jednej z ról musiał z kolei mocno przytyć , czuł się jak "zmęczony i przygnębiony impotent".

Roseanne Barr

W latach 90. gwiazda telewizyjna podobno ważyła blisko 160 kg. Bohaterka serialu " Roseanne" przeszła operację zmniejszenia żołądka w 1998 r. W kolejnych latach nieraz zmagała się z efektem jo-jo, aż w końcu w 2014 r. postawiła na zdrową dietę i regularne ćwiczenia. "Po prostu robię to, co powinnam... Wiesz, więcej się ruszaj i jedz mniej" – powiedziała wówczas w jednym z wywiadów.