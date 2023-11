1 i 2 listopada to dni wspominania zmarłych. Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze. Celebryci podzielili się w mediach społecznościowych refleksjami o śmierci i odchodzeniu. Publikowali też relacje ze swoich wypraw do miejsc pamięci. Także Magdalena Ogórek opowiedziała o swojej wizycie na cmentarzu.

Reklama

Magdalena Ogórek odwiedziła grób Grzegorza Ciechowskiego

1 listopada Magdalena Ogórek powróciła do Warszawy. Prezenterka podzieliła się zdjęciem z Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Nie tylko odwiedziła groby swoich bliskich, ale również zapaliła świeczkę na grobie Grzegorza Ciechowskiego. Jego grób wyróżnia się na tle innych na Powązkach, gdyż na nagrobku znajduje się zarys męskiej postaci, który symbolizuje lidera Republiki.

Reklama

Dziennikarka nie zapomniała o opublikowaniu na swoim profilu zdjęcia grobu lidera Republiki. Dodała do niego "wymowny" gest w postaci udostępnienia jednego z jego największych przebojów, czyli "Nie pytaj o Polskę". Być może miało to stanowić swoiste nawiązanie lub komentarz do niedawnych wyborów.

Grzegorz Ciechowski zmarł nagle 22 grudnia 2001 roku w wieku 44 lat, po pilnej operacji tętniaka serca. Był liderem legendarnej już Republiki, cenionym muzykiem i wokalistą. Jako solista występował pod pseudonimami Obywatel G.C. i Grzegorz z Ciechowa. Jego teksty wykonywali również inni artyści, jak zespół "Lady Pank" i Justyna Steczkowska.