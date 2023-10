Mateusz Szymkowiak z "Pytania na śniadanie" TVP2 złożył z kamerą wizytę u Miss Polonia 2023. Ewa Jakubiec przyjęła go razem z narzeczonym, Błażejem Mirkiem.

Miss Polonia 2023 i jej plany na przyszłość

Ewa Jakubiec i Błażej opowiedzieli o sobie, o swoim związku i o planach na przyszłość. Poznali się przed czterema laty i od razu między nimi zaiskrzyło. Lubią spędzać ze sobą czas. Błażej mówi o niej, że jest inteligentna, piękna i opiekuńcza. Będzie wspaniałą mamą – podkreśla. Ewa z kolei mówi, żez Błażejem czuje się bezpiecznie.

Czy narzeczony bywa zazdrosny o Ewę Jakubiec?

Narzeczony bywa zazdrosny o Ewę, ale mocno kibicuje jej w konkursach piękności. Kciuki się przydadzą, bo już wkrótce Miss Polonia 2023 będzie reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie Miss Earth 2023 w Wietnamie.

Konkurs od wielu lat promuje ochronę środowiska i postawy proekologiczne. Wielka gala Miss Ziemi odbędzie się 22 grudnia. Miss Earth to trzeci co do wielkości konkurs piękności na świecie.

Miss Polonia i jej azyl w centrum Wrocławia

W mieszkaniu, które mogliśmy zobaczyć w "Pytaniu na śniadanie", Ewa i Błażej mieszkają od dwóch lat. Jest zaciszne i przytulne. Jak powiedzieli Mateuszowi Szymkowiakowi, wybrali je m.in. z powodu świetnej lokalizacji w centrum Wrocławia. Wcześniej Miss Polonia 2023 i jej chłopak wynajmowali mieszkanie razem ze znajomymi.

Piękny taras w mieszkaniu Miss Polonia

44-metrowe mieszkanie ma duży taras. Tam Ewa i Błażej chętnie jadają śniadania. Teraz zaprosili do stołu Mateusza Szymkowiaka. Ewa opowiadała, że Błażej robi świetne śniadania i parzy doskonałą herbatę.

Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec z wykształcenia jest pielęgniarką. Robi specjalizację anestezjologiczną. W wolnym czasie lubi jazdę na motocyklu i podróże.