Paweł Buczyński, prezes spółki Arena Gdańsk Operator, ogłosił na swoim profilu na Facebooku, że koncert Eda Sheerana odbędzie się już 12 lipca 2024 roku.

Już 12 lipca 2024 r. na Polsat Plus Arena Gdańsk. Obok Dawid Podsiadło to drugi, potwierdzony wykonawca w przyszłym sezonie. Szykuje się ciekawy rok! - napisał prezes Paweł Buczyński.

Informację tę potwierdził na dołączonym do postu filmie sam Ed Sheeran:

Hej, tu Ed Sheeran jestem bardzo podekscytowany tym, że zagram na Polsat Plus Arena w Gdańsku w lipcu 2024. To moja pierwsza wizyta w Gdańsku i nie mogę się doczekać kolejnego przyjazdu do Polski w ramach +–=÷× Tour. Bardzo się cieszę, że wracam do waszego pięknego kraju, zaznaczcie sobie datę w kalendarzach i do zobaczenia - powiedział artysta.

Podczas swojej nadchodzącej trasy koncertowej +–=÷× Tour, Ed Sheeran odwiedzi siedemnaście miast na dwóch różnych kontynentach - Azji i Europie. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, w którym będzie gościć na tej trasie. Warto zaznaczyć, że Calum Scott będzie gościem specjalnym. Trasa koncertowa w 2024 roku jest kontynuacją bardzo udanej serii koncertów w Stanach Zjednoczonych, podczas której ustanowiono rekordy frekwencji.

Warto dodać, że Ed był już w naszym kraju w 2022 roku - wówczas dał koncert w Warszawie i wejściówki rozeszły się błyskawicznie.

Ceny biletów na koncert Eda Sheerana w Gdańsku

Bilety na koncert Eda Sheerana można kupić od czwartku, 26 października, od godziny 10.00. Jedynym legalnym dystrybutorem biletów jest platforma Eventim. Bilety można kupić tylko online. Ich ceny różnią się w zależności od miejsca na hali koncertowej. Bilety na miejsca na trybunach kosztują 544,00 zł. Bilety na miejsca stojące na płycie kosztują 444,00 zł. Bilety na inne miejsca na trybunach kosztują 444,00 zł. Bilety na pozostałe miejsca na trybunach kosztują 344,00 zł. Tak więc ceny wahają się od 344 zł do 544 zł (wliczona jest opłata serwisowa).

Jak kupić bilet na koncert Eda Sheerana?

Osoby zainteresowane nabyciem biletu na koncert będą zobowiązane do założenia konta na platformie Eventim.pl. Dodatkowo, organizatorzy akceptować będą jedynie cyfrowe bilety mobilne typu Eventim.pass, co oznacza, że nabywca nie otrzyma tradycyjnego biletu - także w postaci elektronicznej.

Aby uzyskać dostęp do zakupionych biletów, konieczne będzie posiadanie bezpłatnej aplikacji Eventim.pl, którą trzeba będzie pobrać na swój smartfon. Cały proces zakupu pozostaje jednak niezmieniony i odbywa się poprzez stronę internetową, po zalogowaniu się lub rejestracji, jeżeli ktoś nie posiada jeszcze konta.

Warto zaznaczyć, że wszystkie bilety zakupione w ramach jednego zamówienia będą spersonalizowane na jedną osobę, zgodnie z danymi podanymi podczas procesu zakupu. Przy wejściu na wydarzenie, widzowie będą musieli być obecni razem z osobą, której dane widnieją na bilecie.

Koncert Eda Sheerana w Gdańsku

Na koncercie w Gdańsku Ed Sheeran będzie prezentował swoje dwie najnowsze płyty - "(Subtract)" oraz "Autumn Variations", które zostały wydane w bardzo krótkim odstępie czasu. Pierwsza w maju, a druga we wrześniu. Pomimo tego krótkiego okresu, obie płyty odniosły ogromny sukces, osiągając pierwsze miejsca na listach przebojów na całym świecie.