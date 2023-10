Emilia Krakowska ma teraz 84 lata i wiele niezapomnianych ról na swoim koncie. Zagrała m.in. Jagnę w "Chłopach" – serialu i dwuczęściowym filmie fabularnym w reż. Jana Rybkowskiego. Jak mówi dziennikowi.pl, była przygotowana do roli, bo wcześniej występowała jako Jagna w spektaklu w Teatrze Ziemi Mazowieckiej.

Reklama

Krakowska o roli Jagny w "Chłopach": To był dar od losu

Takie role jak Jagna są darem od losu dla aktora. Pracowałam z wybitnym tekstem w gronie najlepszych artystów, naprawdę wybitnych – powiedziała Krakowska dziennikowi.pl o pracy na planie "Chłopów" w reż. Jana Rybkowskiego. Jak dodała, "Jagnę ma we krwi".

Reklama

Czy Emilia Krakowska porównuje filmową i animowaną wersję "Chłopów"?

Na porównanie współczesnej wersji "Chłopów" do tej sprzed lat aktorka nie dała się namówić. Dodała jednak, że "autorzy nowych "Chłopów" włożyli w swój utwór wiele pracy i to jest sprawa nie do przecenienia". Zwróciła też uwagę, że dzięki filmowi może znowu stać się popularne malarstwo z okresu Młodej Polski, a to jej zdaniem bardzo ważne.

Emilia Krakowska od dawna podkreśla, że "Chłopi" Władysława Reymontato biblia polskiej kultury. Cały czas podtrzymuje to zdanie, powtórzyła to także w rozmowie z dziennikiem.pl. Nowa ekranizacja cieszy ją, bo znowu rewelacyjna powieść, którą nagrodzono literacką Nagrodą Nobla w 1924 r. jest na ustach wszystkich. Znakomita aktorka uważa, że nigdy dość promocji tego arcydzieła.

Reklama

Emilia Krakowska chętnie wraca do Lipiec Reymontowskich. Bierze udział w organizowanych tam spotkaniach. Odwiedza też grób Władysława Reymonta na warszawskich Powązkach.

Dwie olśniewające wersje "Chłopów"

"Chłopi" to nowa produkcja studia animacji BreakThru Films, zrealizowana podobną techniką ma "Twój Vincent". Film został na początku nakręcony z udziałem aktorów, a następnie ponad stu artystów z Polski, Litwy, Ukrainy i Serbii namalowało do niego obrazy olejne, które posłużyły za klatki uzupełniające poszczególne ujęcia. Film w reż. DK Welchman i Hugh Welchmana jest polskim kandydatem do Oscara.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W obsadzie nowej wersji "Chłopi" zagrali: Mirosław Baka (Boryna), Ewa Kasprzyk (Dominikowa), Andrzej Konopka (Wójt), Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał czy Julia Wieniawa. W rolę olśniewającej Jagny Paczesiówny wciela się młoda i utalentowana aktorka, Kamila Urzędowska.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W 1972 r. powstał serial "Chłopi" wyreżyserowany przez Jana Rybkowskiego, gdzie główne role zagrali Władysław Hańcza, Emilia Krakowska oraz Ignacy Gogolewski. W 1973 r. do kin weszła dwuczęściowa wersja kinowa.