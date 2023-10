Maria Seweryn to owoc związku Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna. Aktorka i szefowa Teatru Polonia była drugą żoną aktora.

W jednym z wywiadów Seweryn wyznał, że swoje "przeszłe życie rodzinne" uważa za porażkę.

Andrzej Seweryn: Dzieci mają prawo do pretensji do mnie

Stwierdził, że jego dzieci mają prawo mieć do niego pretensje.

To była poważna porażka, moje przeszłe życie rodzinne. Dzieci mają prawo do pretensji do mnie i nie żądam od nich, żeby o tym zapomniały. Moje żądania dotyczą tylko mnie samego. Staram się wyciągać wnioski z tych porażek, dobrze je przeanalizować i nie uciekać przed własną winą. Aż tak bezlitosny wobec siebie jak ja, to chyba nikt inny nie jest - mówił Andrzej Seweryn.

Maria Seweryn o relacji z Andrzejem Sewerynem: Nie znam uczucia żalu czy pretensji

Czy Maria Seweryn ma żal do ojca o to, że nie było go przy niej, gdy dorastała? Obydwoje mieli ostatnio okazję spotkać się podczas pracy przy filmie "Różyczka 2" oraz spektaklu "Dowód".Aktorka w rozmowie z "Vivą!" wyznała, że nie pracuje z ojcem, żeby po latach odbudowywać rodzinne relacje.

Nie pracujemy ze sobą dlatego, by odbudować coś, czego nie ma. Zostałam tak wychowana przez mamę i męża mamy Edwarda Kłosińskiego, że nie znam uczucia żalu czy pretensji do któregoś z rodziców. Nie miałam zresztą ku temu powodów (…) Moje relacje z ojcem nie były takie jak innych dzieci żyjących razem ze swoimi ojcami, po prostu dlatego, że rodzice się rozeszli- stwierdziła.