Już 15 października Polacy zagłosują w wyborach do Sejmu i Senatu. W rozmowie z dziennik.pl Andrzej Seweryn zaapelował do tych, którzy nie zdecydowali jeszcze, by pójść zagłosować.

Szanowni Państwo pozwolę sobie teraz zwrócić się do osób, które nie są zdecydowane lub do tych, które zdecydowały żeby nie brać udziału w wyborach - stwierdza Andrzej Seweryn. Aktor zwrócił się do niezdecydowanych z prośbą, by zadali sobie kilka ważnych pytań. Reklama Andrzej Seweryn o wyborach: Wybiera się często między mniejszym złem a większym złem Chciałbym zachęcić do tego żebyście się zastanowili, czy jeśli nie głosujecie, nie oddajecie decyzji innym, czy jeżeli nie głosujecie to nie odwracacie się od świata? - pyta. Wydaje mi się, że nigdy nie ma wyboru między prawdziwym dobrem a prawdziwym złem. Na pewno nie ma takich programów, kandydatów, na których chcielibyście głosować, dlatego, że są zgodne idealnie z Waszymi poglądami, ale wybiera się często między mniejszym złem a większym złem. Jeżeli taka formuła wydaje się Wam słuszna, to wybierzcie mniejsze zło i idźcie głosować - mówi. Reklama Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję