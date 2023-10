Marcin Józefaciuk zdobył miejsce w Sejmie, otrzymując wsparcie 8 893 wyborców. Startował jako kandydat niezależny z listy KO, nie będąc członkiem żadnej partii politycznej. Zawodowo jest nauczycielem i wcześniej pełnił obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. W jego karierze zawodowej zdarzył się też taki moment, że nauczał aż siedmiu różnych przedmiotów. Poza swoją pracą edukacyjną nowy poseł jest również ultramaratończykiem.

Reklama

Media zainteresowały się nim, gdy głośno zaczął wyrażać swoje opinie na temat działalności polskich szkół. Później Józefaciuk, wytatuowany i pełen charyzmy pedagog, stał się twarzą programu "Nastolatki rządzą... kasą" na antenie TVN, gdzie młodzież kontrolowała domowy budżet.

Marcin Józefaciuk wyznał, dlaczego jest singlem

W wywiadzie udzielonym "Wysokim Obcasom" Józefaciuk został zapytany o swoje życie prywatne. Wyznał, że jest kawalerem z wyboru, który ma za sobą kilka związków, z których szczególnie intensywne były dwa.

Reklama

W moim odczuciu bycie singlem to wolność wyboru, a związek to podporządkowanie, na które nie ma we mnie zgody - zdradził Marcin Józefaciuk.

Reklama

Warto dodać, że Marcin Józefaciuk wyznał, że nie odczuwa potrzeby, aby ktoś mu towarzyszył w życiu. Podkreślił, że dla niektórych ludzi związek stanowi swojego rodzaju "wypełnienie" czasu wolnego wieczorami i w weekendy, czyli poza godzinami pracy. Natomiast jego życiowym celem jest praca, a nie życie w związku.

Ja takiego wypełniania nie potrzebuję. Nie przeraża mnie powrót do domu, w którym nie czeka drugi człowiek - wyznał.

Marcin Józefaciuk zdradził więcej szczegółów ze swojego życia prywatnego

Jako nauczyciel dobrze zaznajomiony z perspektywą młodego pokolenia, Marcin Józefaciuk przyznał, że młodzi ludzie nie są tak konserwatywni, zwłaszcza w kwestii związków, i że sam również ceni sobie wyjście poza społeczne normy. Niemniej jednak, zrozumienie ze strony rodziny było dla niego wyzwaniem, szczególnie podczas rodzinnych spotkań.

Przez długie lata słuchałem - szczególnie od babć i cioć - pytań w stylu: "Marcinek, kiedy ty się ustatkujesz?", "Kiedy w końcu kogoś sobie znajdziesz?" - zdradził Józefaciuk.

Nowo wybrany poseł podczas świąt Bożego Narodzenia ogłosił, że na jego ślubie nikt się nie będzie bawił, a także że nie życzy sobie więcej pytań o swoje życie uczuciowe, ponieważ jest zadowolony z obecnej sytuacji. Nauczyciel woli skupiać swoją energię na codziennych spotkaniach z ludźmi i na niesieniu pomocy potrzebującym. Poświęca również czas na bieganie.