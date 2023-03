Jego znakiem rozpoznawczym jest duża ilość tatuaży.

Marcin Józefaciuk, który prowadzi program "Nastolatki rządzą kasą" to wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Jego zadaniem w programie jest wprowadzenie młodzieży w specjalny eksperyment, podczas którego młodzież zarządza rodzinnym budżetem. To oni decydują na co chcą wydać pieniądze i za co zapłacić.

Józefaciuk stał się postacią medialną, gdy w podcaście edukacyjnym w Radiu Zet opowiedział końcu swojej kadencji, o tym, że szkoła poszukuje nauczycieli i że będzie nauczał kilku przedmiotów równocześnie.

Później podchwyciły to media. Trochę mnie to dziwi, bo nie mówię nic agresywnego i zaskakującego - mówi w rozmowie z portalem Łódź.pl.

Józefaciuk uczy równocześnie języka angielskiego, angielskiego w klasie o profilu technik usług fryzjerskich, języka polskiego jako obcego, wychowania fizycznego i fizyki. Jestteż wychowawcą i ma kwalifikacje do prowadzenia etyki oraz informatyki.

Jestem specjalistą z języka angielskiego. Pozostałych przedmiotów uczę z mniejszą bądź większą chęcią. Nie można czuć się specjalistą w danej dziedzinie po półtorarocznych studiach podyplomowych - tłumaczy.

Józefaciuk głośno mówi o tym, co mu się nie podoba w systemie oświaty. Uwielbia swoją pracę i mówi, że nie widzi siebie w innym zawodzie. Uważa, że uczniowie go lubią. Chętnie przybijają sobie ze mną żółwika i zwierzają się ze swoich problemów - mówi.