To z pewnością jedna z barwniejszych postaci Sejmu X kadencji. Marcin Józefaciuk wszedł do Sejmu i zdobył 8 893 głosy.

Nauczyciel, bo tym zajmował się zanim wszedł do polityki, startował z list KO, lecz nie należał do żadnej partii politycznej.

Poza tym, że uczył, Józefaciuk był także dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Był moment, gdy uczył nawet siedmiu przedmiotów.

Marcin Józefaciuk słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi

Szeroka widowni dał się poznać jako prowadzący program "Nastolatki rządzą…kasą", w którym młodzi ludzie przez miesiąc zamieniali się rolami z rodzicami i gospodarowali z różnym skutkiem domowym budżetem.

Znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. W dniu, gdy Mateusz Morawiecki ogłaszał skład rządu na swoim Instagramie zamieścił wpis.

Rozpoczął się piękny dzień. Ten, na który wiele osób czekało od ośmiu lat. Rząd PiS kończy swoją działalność. Jeszcze tylko rząd dwutygodniowy i koniec, a raczej początek. Swoją drogą ciekawe czy złożony z tych ekstra super sprawdzonych ludzi. Jest co świętować - czytamy.

Czym pasjonuje się Marcin Józefaciuk?

Józefaciuk pasjonuje się bieganiem. Jestultramaratończykiem, trenerem personalnym i dietetykiem. Poseł zna także cztery języki -angielski, niemiecki, ukraiński, japoński. Jest również magistrem metafizyki.

Lubi pomagać ludziom. W lutym 2023 r. włączył się w akcję zbierania pieniędzy dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Przez 48 godzin biegał na bieżni. Chciał pobić rekord świata i przez dwie doby przebiec ponad 410 kilometrów. Biegł przez dwa dni, ale nie pobił rekordu. Udało mu się jednak zapełnić wirtualną skarbonkę.

Marcin Józefaciuk to zatwardziały singiel z wyboru

Znakiem rozpoznawczym Marcina Józefaciuka są jego liczne tatuaże. Na łamach "Wysokich Obcasów" wyznał, że jest zatwardziałym singlem, choć ma za sobą dwa intensywne związki. - W moim odczuciu bycie singlem to wolność wyboru, a związek to podporządkowanie, na które nie ma we mnie zgody - powiedział. Stwierdził, że nie potrzebuje nikogo bliskiego.

Jego zdaniem niektórzy traktują związek jako "wypełnienie" czasu wolnego wieczorami i w weekendy, czyli kiedy nie ma pracy. Jego celem życiowym jest praca. - Nie przeraża mnie powrót do domu, w którym nie czeka drugi człowiek - mówił.

W co wierzy Marcin Józefaciuk?

Jeden z jego tatuaży to pentagram, ale jak wyjaśnia to nie symbol szatana. Józefaciuk jest neopoganinem, a konkretnie wyznawcą wicca. To religia, która zakłada między innymi obecność dwóch głównych bóstw (energii) – kobiecego i męskiego. Polityk szanuje też pomniejsze bóstwa: dla przykładu duchy lasu oraz rzek, a część wyznawców wicca wierzy też w magię.

Jeśli chodzi o moją religię, można być zrzeszonym w grupach zwanych kowenami lub sabatami, ale ja praktykuję indywidualnie. Mocno czerpię z rytuałów dawnych zielarek i wiedźm, tzw. kobiet wiedzących, które kiedyś w każdej ze wsi były traktowane bardzo poważnie. Zresztą to właśnie moja babcia zaszczepiła we mnie umiejętność postrzegania świata nie tylko przez szkiełko i oko - mówił w rozmowie z Onet.pl.

Józefaciuk praktykuje swoją wiarę przez medytację i nosi przy sobie kawałek kamienia, który jak mówi "odpręża go". Jest także zwolennikiem medycyny alternatywnej a dokładnie mistrzem reiki oraz konchowania uszu. - Konchowanie to jest metoda polegająca na tym, że wkłada się do ucha taki jakby komin i w nim spala się pewne rzeczy. W rezultacie osadzają się w uchu olejki eteryczne, a efekt komina powoduje, że wyciągane są różne syfy. Fizyczne i ezoteryczne - mówił.