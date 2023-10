"Dewajtis" to nowy, przebojowy serial, który pokazuje TVP 1. Jest ekranizacją ukochanej przez pokolenia Polaków powieści Marii Rodziewiczówny z 1898 r. Tytułowy Dewajtis to stary, majestatyczny dąb, który rośnie na terenie posiadłości Poświcie. Drzewo ma szczególne znaczenie dla miejscowej społeczności. Jest symbolem wspólnoty międzypokoleniowej i wsparciem w trudnych chwilach.

Akcja tej emocjonującej opowieści, w której centrum są takie wartości jak miłość, obowiązek, tradycja, honor i patriotyzm, rozgrywa się po Powstaniu Styczniowym.

Dramatyczne wybory bohaterów serialu "Dewajtis"

Umierający ojciec (Mirosław Baka) nakazuje młodemu Markowi Czertwanowi (Karol Dziuba), by zaopiekował się majątkiem ziemskim Poświcie, który pozostał po jego przyjacielu, powstańcu styczniowym, Kazimierzu Orwidzie. Przed Markiem staje bardzo trudne zadanie. W pewnym momencie w majątku pojawia się piękna Irena Orwid (Michalina Olszańska), spadkobierczyni Poświcia. Bohaterowie serialu zostają wystawieni na wiele trudnych prób.

Szósty odcinek serialu "Dewajtis": pożar i zdrada

Szósty odcinek serialu "Dewajtis", który TVP1 pokaże w niedzielny wieczór, rozpoczyna się bardzo dramatycznie. W nocy wybucha wielki pożar w zagrodzie Marka w Saudwilach. Mieszkańcy Saudwilów, Skomontów i Poświcia pędzą na ratunek.

Łukasz Gral (Dawid Dziarkowski) zostaje poważnie poparzony podczas akcji ratunkowej. To nie koniec nieszczęść Marka Czertwana. Jego brat, Witold (Jan Hrynkiewicz) wytacza mu proces. Chodzi o spadek po ojcu. Irena wspiera Marka i zagrzewa go do walki.

W serialu występują także m.in. Małgorzata Pieczyńska, Maria Pakulnis, Mirosław Baka oraz Jakub Gąsowski.

Zdjęcia realizowane były na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Muzeum Wsi Radomskiej, Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, Pałacu Glinków w Szczawinie oraz Parku Etnograficznego w Tokarni.