Katarzyna Kwiatkowska zyskała popularność biorąc udział w programie "Szymon Majewski Show", gdzie z powodzeniem wcielała się w różne znane postacie, w tym Magdę Gessler. Po zakończeniu tego programu aktorka kontynuowała swoją karierę, pojawiając się w serialach, filmach oraz w reklamach. Aktualnie możemy również usłyszeć jej głos na antenie Radia Zet. Okazuje się, że Katarzyna Kwiatkowska znów połączyła siły z Szymonem Majewskim. Na stronie radia możemy przeczytać, że aktorka wraz z Michałem Zielińskim będzie:

Reklama

Parodiować postaci ze świata show-biznesu i polityki, będą z Szymonem Majewskim przedstawiać absurdy otaczającej nas rzeczywistości w krzywym zwierciadle satyry.

Katarzyna Kwiatkowska ponownie współpracuje z Szymonem Majewskim

W wywiadzie udzielonym "Plejadzie" Katarzyna Kwiatkowska opowiedziała o swojej reakcji na wiadomość o powrocie do współpracy z Szymonem Majewskim.

Reklama

Strasznie się ucieszyłam, że jest jakiś pomysł na "reunion", ponowne połączenie sił. Ogólnie czuję się trochę, nie wiem nawet, do czego to porównać, jakbym się spotkała z kolegami z kolonii czy coś takiego. To jest coś niesamowitego. Z Szymonem w "Szymon Majewski Show", spędziliśmy siedem lat i to też nie jest tak, że my w ogóle nie mieliśmy potem ze sobą kontaktu, wręcz przeciwnie. Może miałam z nim troszeczkę mniejszy kontakt, ale z Michałem Zielińskim jestem właściwie w nieustającym targu telefonicznym.

Reklama

Jak pojawił się pomysł, żebyśmy spotykali się w radiu i porobili rzeczy podobne do tego, co kiedyś, to wydawało mi się to takie piękne i tak strasznie przyjemnie brzmiące, że aż nie wierzyłam w ogóle, że to dojdzie do skutku. Myślę: "kurde, chyba fajnie by było". A tu się okazuje, że jest fajnie i właśnie mamy za sobą pierwszy miesiąc - zdradziła aktorka.

Katarzyna Kwiatkowska zdradza kulisy programu

W dalszej części wywiadu Katarzyna Kwiatkowska zdradziła, jak wyglądają kulisy pracy takiego programu.

Ten program jest trochę na wariackich papierach, ale w tym wariactwa jest metoda. Wygląda to tak, że Szymon dzwoni np. tego samego dnia i mówi: "Słuchaj, ty możesz dzisiaj?" Ale najczęściej jednak daje znać dzień wcześniej i wtedy mniej więcej dogadujemy się na godziny. Kiedy już przychodzimy, to cała praca zajmuje nam niezbyt dużo czasu, za to dużo śmiechu i zabawy - wyznała Katarzyna Kwiatkowska.

Aktorka opowiedziała także, jak wygląda cały proces tworzenia scen do programu.

Mamy scenariusz. W tej chwili głównie piszę to Szymon i ja jestem pełna podziwu dla jego nieskończonej inwencji i takiej wielkiej płynności, jeśli chodzi o te pomysły, bo to trzeba codziennie coś wymyślać i być na bieżąco ze wszystkim - dodała w wywiadzie z "Plejadą".