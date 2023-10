Muzyk i jego dziewczyna mieli już wszystko przygotowane do ślubu. Wyznaczono datę, była zamówiona sala i stroje dla nowożeńców. Tomasz Szczepanik postanowił jednak w ostatniej chwili, że musi postąpić inaczej.

Niezwykła historia miłości lidera zespołu Pectus

Reklama

Byłem w poważnym związku z inną dziewczyną. Ślub był zaplanowany, kościół i orkiestra zamówione, wesele opłacone, a biała sukienka wisiała w szafie. Data została już wyznaczona. To była trudna decyzja. Żal mi było siedmiu lat spędzonych z narzeczoną, wszystkich lepszych i gorszych chwil. Powiedziałem jej wprost, wydawało mi się to nieuniknione. Powiedziałem jej, że "nie mogę cię oszukiwać po fakcie". Nie jestem na to gotowy w tym momencie i do ślubu nie dojdzie – powiedział wyznał na antenie TVP Kobieta.

To wszystko wydarzyło się kilka lat temu. Monika i Tomasz są od dekady razem szczęśliwi. Mają syna Stanisława. Wychowują także wspólnie dzieci Moniki z jej poprzedniego małżeństwa. Lidera Pectusa i jego ukochaną łączy nie tyko uczucie. Pracują razem.

Reklama

Małżonkowie kupili luksusowy apartament na Teneryfie, gdzie spędzają kilka tygodni. Posiadłość przynosi profity, bo lider Pectusa i jego wynajmują dom przez większą część roku. Monika Paprocka-Szczepanik nie kryje jednak, że gdy dzieci podrosną, to mogą się tam z mężem przeprowadzić na stałe.

Pandemia pokazała, że można pracować nawet z daleka. Nie wykluczamy, że jak dzieci dorosną, to się tam przeprowadzimy – powiedziała kiedyś "Faktowi".

Luksusowa posiadłość lidera Pectusa na Teneryfie

Dom robi wrażenie. Posiadłość leży na wzgórzu, skąd roztacza się piękny widok na morze. W domu są dwie sypialnie, taras. Jest też basen.

To piękny apartament, ma 130 metrów, jest kuchnia, salon, dwie sypialnie, łazienki, a jego atutem jest ogromny taras, który zawsze mi się marzył. Ma 60 metrów i jest na nim prywatny basen i grill – tak opisuje posiadłość na Teneryfie Monika Paprocka-Szczepanik.

Para ma trudne przeżycia. W 2015 r. zdarzył się groźny wypadek. W drodze na papieski koncert w Krakowie samochód, którym jechali Tomasz i Monika uderzył w betonową zaporę. Tomek Szczepanik miał osiem złamanych żeber, stłuczoną śledzionę, złamany oczodół. Pojawiło się zagrożenie życia. Udało mu się wyzdrowieć dzięki pomocy lekarzy.

W 2005 roku powstał zespół Pectus, którego Tomasz jest liderem, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów. Przez 18 lat istnienia zespołu powstało 6 płyt długogrających, a trzy z nich zyskało status złotej płyty. Ich największe hity to „To, co chciałbym Ci dać" i „Barcelona". Najważniejsze nagrody jakie otrzymali to: Słowik Publiczności podczas Sopot Festival 2008 oraz dwie Super Jedynki na 50. KFPP w Opolu w 2013 roku. Telewidzowie znają Tomasza Szczepanika także jako jurora w programie "The Voice Senior".