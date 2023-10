Dominika Figurska-Chorosińska grała w serialu "M jak miłość" kochankę ojca Piotra i Pawła Zduńskich. Prywatnie od 2002 roku aktorka jest żoną Michała Chorosińskiego. Ich związek był swego czasu bardzo burzliwy i rozpisywały się o nim media.

Reklama

Kontrowersyjne wypowiedzi Dominiki Chorosińskiej

Od kilku lat aktorka bardziej niż grą w filmach, czy serialach, zajmuje się polityką. W 2019 r. uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji. Jej wypowiedzi budzą sporo kontrowersji. Zwłaszcza te dotyczące protestów w sprawie aborcji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Znaczna część kobiet nie czuje się w ogóle reprezentowana przez grupę krzyczących, wulgarnych, agresywnych kobiet. To nie jest obraz kobiety Polki (...). Myślę, że sytuacja kobiet nie jest ani zagrożona, ani trudna - mówiła Chorosińska w Telewizji Republika.

Reklama

Czy Dominika Chorosińska dostała się do Sejmu?

Teraz Chorosińska ponownie startowała w wyborach do Sejmu. Według oficjalnych wyników podanych we wtorek najwięcej głosów w walce o miejsca w parlamencie zdobyła Koalicja Obywatelska - 35,23 proc.. Za nimi uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość - 31,74 proc., a trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 15,06 proc. Chorosińska startowała do Sejmu z okręgu 20 podwarszawskiego.

Z danych udostępnionych przez PKW okazuje się, że zdobyła 9582 głosów, co oznacza, że ponownie dostała się do Sejmu.