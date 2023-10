Robert Moskwa, który zdobył rozgłos jako Artur Rogowski w serialu "M jak miłość," był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną rozstał się kilka lat temu. Ma z nią córkę Paulinę. W 2015 roku Robert Moskwa wziął ślub z Patrycją Cieślak, trenerką fitness, co wywołało wiele kontrowersji ze względu na znaczną różnicę wieku między nimi - kobieta była od niego aż o 28 lat młodsza.

Para nie przejmowała się jednak opinią innych. Ich córka, Nadia, przyszła na świat w 2017 roku. Wówczas wydawało się, że wszystko układa się pomyślnie. Niedługo później jednak pojawiły się plotki o kryzysie w ich małżeństwie, które zostały potwierdzone przez żonę Moskwy. W 2018 roku para ogłosiła swoje rozstanie. Zawodow partnerka Moskwy zajmuje się produkcją filmową i pracuje w międzynarodowej agencji Papaya Films.

Ślub starszej córki Roberta Moskwy

To właśnie starsza córka Roberta Moskwy, Paulina, niedawno wyszła za mąż. Aktor podzielił się zdjęciami z tej uroczystości na swoim profilu na Instagramie. Wybrankiem serca Pauliny jest Michał Tomasiczek, absolwent londyńskiego uniwersytetu Ravensbourne, gdzie ukończył kierunek Montaż i Postprodukcja. Mimo że ślub odbył się 3 sierpnia, Robert Moskwa długo trzymał ten fakt w tajemnicy. W końcu jednak pochwalił się tą ważną chwilą w życiu córki.

No, to się pochwalę szczęściem do tej pory skrywanym: 03.08.2023 moja kochana córeczka eeech…- napisał Robert Moskwa na Instagramie.

Gratulacje pod postem złożył m.in. Marcin Mroczek, czyli serialowy pasierb aktora. Para młoda wymieniła przysięgę małżeńską na świeżym powietrzu, a sama uroczystość miała charakter świecki.