Niedzielne wybory parlamentarne to rekordowa frekwencja i zaskakujące dla wielu wyniki. Były bardzo długie kolejki do głosowania. Do urn wyborczych poszli też celebryci i dzielili się w mediach społecznościowych zdjęciami z lokali wyborczych. Głos ws. wyborów zabrał też Tommasz Kammel.

PKW podała wyniki wyborów

Według danych ze 100 proc. komisji, w niedzielnych wyborach do Sejmu zwycięstwo odniosło PiSuzyskując 35,38 procent.Na drugim miejscu uplasowała się KO z poparciem 30,70 proc. Dalej jest Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc. Konfederacja - 7,16 proc. i Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. - wynika z danych PKW opublikowanych we wtorek rano.

Tomasz Kammel o wyborach

Gwiazdor TVP prowadził w niedzielny wieczór imprezę – "Royal Concert". Ze sceny Tomasz Kammel nawiązał do wyborów. Dzisiaj jest taki dzień, że ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale co tam… – zaczął Tomasz Kammel. Po chwili dodał: Dokonali Państwo bardzo dobrego wyboru... przychodząc tutaj.

Publiczność na słowa Tomasza Kammela zareagowała entuzjastycznie. Czy można jego słowa odczytać jako aluzję polityczną. Czy zdarzy się tak, że w ten sposób zinterpretują ją zwierzchnicy gwiazdora TVP?